"Динамо" - "Ноа": где и когда смотреть матч Лиги конференций

Путь "Динамо" до последнего тура

Текущий еврокубковый сезон стал серьезным испытанием для столичного клуба.

Команда продемонстрировала серию неудач в различных турнирах: сначала вылет из Лиги чемпионов от кипрского "Пафоса", затем неудача в Лиге Европы в противостоянии с "Маккаби", и наконец потеря любых шансов на плей-офф Лиги конференций еще до завершения группового этапа.

В пяти проведенных турах ЛК киевляне потерпели четыре поражения, в том числе от "Омонии", "Кристал Пэлас", "Самсунспора" и "Фиорентины". Единственным светлым моментом стала разгромная победа над боснийским коллективом со счетом 6:0.

Системные игровые проблемы и серия поражений в УПЛ привели к отставке Александра Шовковского. Сейчас команду возглавляет Игорь Костюк, которого официально утвердили на посту главного тренера.

Несмотря на поражение от "Фиорентины" (1:2) в предыдущем туре, игра киевлян под руководством нового наставника выглядела более мотивированной, хотя ошибки в обороне и низкая реализация моментов помешали достичь результата.

Кадровые потери украинской команды

Перед встречей с "Ноа" тренерский штаб "Динамо" сталкивается с существенными ограничениями в выборе состава.

Из-за травм команде не помогут лидеры средней линии и защиты: Владимир Бражко, Денис Попов и Виталий Буяльский.

Также вне игры остаются Кристиан Биловар и Даниэль Бленуце. Отдельной потерей является дисквалификация Тиаре, который получил перебор желтых карточек.

В то же время особое внимание приковано к Андрею Ярмоленко. Опытный вингер, который недавно отметился забитым мячом в матче чемпионата против "Вереса", может провести свой последний матч в еврокубках в профессиональной карьере.

Что известно о сопернике

Армянский "Ноа" является относительным новичком на большой европейской арене, однако команда уже успела привлечь внимание болельщиков прошлогодними выступлениями, в частности игрой против лондонского "Челси".

Матч 6 тура Лиги конференций станет первой официальной встречей в истории "Динамо" и "Ноа", которые ранее не играли ни в еврокубках, ни в товарищеских поединках.

В отличие от "Динамо", армянский клуб сохраняет турнирную мотивацию и претендует на выход в следующий этап соревнований.

Гости также имеют кадровые проблемы перед выездом в Люблин. Матч пропустят несколько ключевых исполнителей: голкипер Тимоти Фаюлу, полузащитник Ибрагим Сангаре и форвард Гонсало Грегорио.

Когда и где смотреть матч

Матч будет принимать польский город Люблин, а стартовый свисток на "Люблин-Арене" прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Встречу эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO - официальный вещатель еврокубков УЕФА в Украине. Игра будет доступна на ОТТ-платформе по подписке "Спорт" и во всех "MEGOPACK". Также матч можно посмотреть бесплатно в прямом эфире на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях.