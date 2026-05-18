Дикость в чемпионате Франции: фанаты сорвали матч Лиги 1 и избили тренера-легенду (видео)

Матч финального, 34-го тура французской Лиги 1 между "Нантом" и "Тулузой" завершился громким скандалом. Разъяренные вылетом своей команды в низший дивизион, болельщики хозяев устроили настоящий погром на стадионе "Стад де ла Божуар", заставив арбитра досрочно остановить встречу.

Погром и драки с полицией

Восьмикратный чемпион Франции "Нант" провалил текущий сезон и еще по итогам предпоследнего тура потерял все шансы сохранить прописку в элитном дивизионе. Домашняя игра против "Тулузы" должна была стать формальным закрытием года, однако ультрас хозяев решили "поблагодарить" команду радикальным способом.

Уже на 22-й минуте встречи при счете 0:0 фанаты начали массово забрасывать газон дымовыми шашками, после чего прорвали кордоны безопасности и массово выбежали на поле. Напуганные футболисты обеих команд вынуждены были спешно бежать в раздевалки.

Вскоре перед трибунами выстроились многочисленные отряды спецназовцев полиции в экипировке для подавления беспорядков. На короткое время ситуацию удалось стабилизировать, но через несколько минут вспыхнула новая волна насилия - между ультрас и правоохранителями завязалась жестокая драка, в ход пошли пластиковые стаканы, пиротехника и другие подручные предметы. Матч был окончательно остановлен. Теперь "Нант" ожидает техническое поражение и строгие санкции от федерации.

Nantes taraftarları, mücadele devam ederken sahaya girdi.



Nantes teknik direktörü Vahid Halilhodzic, sahaya giren taraftarlara tepki gösterdi. pic.twitter.com/CZ9BZ2slO7 - beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) 17 мая 2026 г .

Слезы легенды: нападение на тренера

Наиболее диким эпизодом инцидента стало нападение фанатов на главного тренера своей же команды - 74-летнего боснийского специалиста Вахида Халилходжича. Отдельные радикалы прорвались к наставнику и применили к нему физическую силу.

Для Халилходжича этот поединок должен был стать официальным прощальным аккордом в его выдающейся футбольной карьере. Боснийский тренер является абсолютного легендой "Нанта": как игрок он забил за клуб 112 голов в 192 матчах и становился чемпионом Франции сезона-1982/1983. В марте 2026 года он вернулся с пенсии, чтобы спасти родную команду от вылета в Лигу 2, однако чуда не произошло - под его руководством клуб одержал лишь одну победу в восьми турах.

После нападения собственных болельщиков пожилой тренер был эмоционально разбит. Он не сдерживал слез прямо у поля, а из-за перенесенного потрясения Халилходжичу стало плохо. Впоследствии он поднялся на трибуну, чтобы пообщаться с более адекватной частью публики.

Vahid Halilhodzic sampai harus keluar dari masa pensiunnya demi menyelamatkan Nantes dari degradasi.



Namun di laga terakhir, saat Nantes sudah dipastikan turun divisi, fans justru menyerbu lapangan di menit ke-22.



Pertandingan Nantes vs Toulouse dihentikan dan dijadwalkan... pic.twitter.com/5d2WLp8rXL - PAPAN TENGAH (@papantengah) May 18, 2026

Накануне игры наставник шутил на пресс-конференции, что уже забронировал себе место в доме престарелых с бассейном и хорошей винной картой, но такого ужасного и опасного "выпускного" от фанатов легенда точно не заслуживал.