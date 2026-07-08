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Денисенко раскрыла главное правило в воспитании сына: "Часто задаю ему один вопрос"

14:06 08.07.2026 Ср
2 мин
Актриса объяснила, как опыт работы с психологом изменил ее взгляд на воспитание детей
aimg Иванна Пашкевич
Наталка Денисенко с сыном (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Украинская актриса Наталка Денисенко откровенно рассказала, что считает самым важным в воспитании сына Андрея.

Для актрисы главным в материнстве есть не строгие правила или достижения ребенка, а эмоциональная близость.

Она призналась, что часто задает сыну один и тот же вопрос.

"Я даже часто его спрашиваю: "Достаточно ли тебе любви?". И иногда он отвечает: "Нет, я хочу еще больше". Тогда я просто начинаю его целовать", - рассказала артистка.

По словам актрисы, именно работа с психологом помогла ей лучше понять, как формируется детская психика.

Она убеждена, что многие внутренние травмы возникают не из-за "плохих" родителей, а из-за нехватки эмоциональной близости и совместно проведенного времени.

Наталка Денисенко с сыном (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Именно поэтому сегодня Наталка пытается уделять сыну максимум внимания и быть рядом с ним не только физически, но эмоционально.

"Для меня в приоритете – качественно проведенное время с ребенком, эмоциональная близость, любовь не только на словах, но и через присутствие", – пояснила она.

Звезда также поделилась, что ее сын носит особый характер, поэтому в воспитании она старается быть особенно внимательной к его чувствам.

"Мой сынишка очень чувствителен. Он достаточно закрыт в своих эмоциях, поэтому к нему нужен особый подход. Он у меня мужчина с характером", - добавила Денисенко.

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