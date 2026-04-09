Где сейчас София Ротару: сестра звезды раскрыла правду о ее жизни

Где сейчас София Ротару

После начала полномасштабного вторжения 78-летняя Ротару почти не появляется на публике и не дает интервью. Из-за этого периодически возникают слухи, что звезда проживает за границей.

Но ее сестра опровергла это, отметив, что София Михайловна живет в своем доме в Киевской области.

"Она в Киеве, в Конча-Заспе, в своем доме. Занимается тем же, чем и я: сад, огород", - отметила Аурика.

На вопрос журналистки, вернется ли София Ротару на большую сцену, Аурика ответила неоднозначно.

"Я не знаю. Я думаю, что во время войны она не вернется, а как закончится война, тогда увидим", - сказала певица.

Что Ротару говорила во время полномасштабной войны

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину София Ротару отмечала в соцсетях, что остается в Киеве и не собирается выезжать из страны. Она открыто говорила о ракетных ударах по украинским городам и признавалась, что молится за Украину и ее защитников.

В марте 2022 года ее внук Анатолий Евдокименко оказался в центре скандала после того, как его задержали за попытку нелегально выехать из Украины.

Тогда Анатолий Евдокименко вместе с отцом Русланом, сыном артистки, пытался пересечь украинско-молдавскую границу через Днестр, используя надувную лодку.

Позже Анатолию все же удалось выехать из Украины, и, по информации из сети, в этом ему могла помочь семья.

Впоследствии артистка почти исчезла из публичного пространства. Она долгое время не публиковала новых сообщений в соцсетях, что вызвало волну слухов и спекуляций, в частности со стороны российских пропагандистских источников.

Сейчас Ротару ведет закрытый образ жизни: почти не дает интервью и редко появляется на публике. В соцсетях она иногда реагирует на массированные обстрелы, поздравляет украинцев с праздниками и делится личными публикациями - в частности архивными фото с мужем и фотографиями с места его захоронения.

Летом 2025 года певица впервые за годы войны опубликовала новые фото из Киева.

София Ротару в 2025 году в Киеве (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)