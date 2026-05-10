На ЧМ-2026 будет три церемонии открытия: ФИФА рассекретила звездных хедлайнеров

Международная федерация футбола (ФИФА) официально подтвердила, что вместо одного традиционного шоу открытия Мундиаля, болельщиков ждут сразу три яркие церемонии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Впервые в истории Мундиаль принимают сразу три государства, и ФИФА решила подчеркнуть идентичность каждого из них. Организаторы обещают "трилогию" шоу, объединенную общей идеей, но с разным национальным колоритом.
Первый аккорд прозвучит на легендарном стадионе "Ацтека" в Мехико. Шоу начнется 11 июня за 90 минут до матча Мексика - Южная Африка. Акцент сделают на древней культуре и современном фольклоре.
Второй день празднований будет принимать Торонто - 12 июня перед матчем канадцев против Боснии и Герцеговины. Здесь ставку сделали на мировых звезд с канадскими корнями.
Финальная часть открытия состоится 13 июня в Лос-Анджелесе. Это будет самое попсовое и динамичное шоу с топовыми артистами американских чартов.
Первые матчи в каждой из стран-хозяек пройдут (по киевскому времени):
Чемпионат мира по футболу 2026 года продлится до 19 июля. За это время состоятся 104 матча в 16 городах-хозяевах в трех странах. Всего участие в турнире примут 48 команд - наибольшее количество за всю историю соревнований.
