RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Почему Лунин не играет за сборную: вратарь дал официальный ответ

Андрей Лунин (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Андрей Лунин, голкипер национальной сборной Украины по футболу, публично ответил на волну спекуляций относительно его отсутствия в составе команды на два последних международных окна квалификации к чемпионату мира-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт футболиста в соцсети Instagram.

Жесткая реакция голкипера

Несмотря на восстановление после повреждения, на следующие два цикла отборочных матчей к Мундиалю Андрей Лунин не попал в список вызванных игроков. В отличие от сентябрьской ситуации с травмой, на этот раз Федерация футбола не предоставляла никаких комментариев относительно причин такого решения тренерского штаба.

Ситуация с невызовом и отсутствием объяснений породила слухи о том, что вратарь мог сам отказаться от выступлений за национальную команду.

Он не объяснил, почему именно его не вызвали, но подчеркнул, что никоим образом это не связано с его нежеланием играть за Украину.

"Несмотря на то, что в последнее время распространяют не то, что ложную, а просто вымышленную информацию о том, что я отказываюсь представлять сборную Украины, я не могу молчать, особенно когда пытаются замарать мое имя и поставить под сомнение мою любовь и преданность к национальной команде", - написал футболист.

Профессионализм и преданность

Лунин подчеркнул, что идея отказаться от выступлений за сборную является "априори невозможной", ведь национальная команда - это "мечта и цель каждого футболиста". Он призвал журналистов проверять информацию и подтвердил свою готовность помогать команде.

"Кто-то из вас слышал от меня, что я отказываюсь приезжать в сборную, или от главного тренера?! Ответ - "нет", потому что это априори невозможно - даже думать о том, чтобы не играть за сборную Украины, не то чтобы сказать такое. Сборная - это мечта и цель каждого футболиста, и для меня это гордость - представлять цвета нашей страны", - говорится в заявлении.

Голкипер отметил, что всегда был готов быть на замене, если такое решение принимал тренер, ведь "главное - команда и результат". Он назвал опубликованные ранее статьи "ложью", а действия журналистов, которые распространяют дезинформацию, - "неуважением".

Карьера Лунина в сборной

Андрей Лунин начал вызываться в национальную команду еще в 2017 году, а его дебютный матч состоялся в 2018-м против Саудовской Аравии. Первую официальную игру за "сине-желтых" он провел в июне 2022 года в Лиге наций против Ирландии.

Лунин был участником недавнего чемпионата Европы-2024. Всего на счету 26-летнего вратаря 16 матчей в составе сборной Украины.

Последний раз Лунин выходил на поле в составе "сине-желтых" в июне, в товарищеском поединке против Новой Зеландии. На сентябрьские игры отбора к ЧМ-2026 против Франции и Азербайджана вратарь сначала получил вызов, однако впоследствии покинул расположение сборной из-за травмы.

Напомним, что действующий контракт Лунина с мадридским клубом рассчитан до конца июня 2030 года.

Кроме того, Лунин получил неожиданное предложение от клуба из топ-лиги и реакция "Реала" уже известна.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей ЛунинФутбол