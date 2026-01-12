Мужская сборная Украины удержалась в десятке Кубка наций: итоги Оберхофа

Четвертый этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе завершился двумя зачетными гонками Кубка наций. Мужская сборная Украины сохранила десятую позицию, минимально опережая Финляндию.

О том, кто победил и на каких местах финишировали украинки - рассказывает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Успех Мандзина и итоги спринта

Украинская мужская команда завершила выступления на немецкой трассе в Оберхофе, где в рамках программы состоялись две дисциплины, идущие в зачет Кубка наций: спринтерская гонка и классическая эстафета.

Наиболее результативным стартом для "сине-желтых" стал спринт. Благодаря выступлениям атлетов сборная пополнила копилку на 324 пункта.

Главным героем дисциплины стал Виталий Мандзин - биатлонист продемонстрировал свой лучший показатель в текущем сезоне, финишировав на 15-й позиции.

В эстафете украинская четверка продемонстрировала 14-й результат. Это выступление добавило к общему рейтингу еще 180 очков.

Ситуация в турнирной таблице

По результатам проведенных стартов Украина продолжает замыкать топ-10 лучших сборных мира. Сейчас в активе нашей команды 2340 баллов.

Борьба за сохранение места в десятке остается острой: отрыв от сборной Финляндии, которая занимает 11-ю строчку, составляет всего четыре очка.

В верхней части таблицы доминирует Норвегия, которая оторвалась от французов почти на 300 пунктов. Тройку лидеров замыкает Швеция.

Топ-10 Кубка наций (мужчины):

Норвегия - 3839 очков Франция - 3547 Швеция - 3433 Германия - 3208 Италия - 2975 США - 2758 Чехия - 2707 Швейцария - 2465 Словения - 2344 Украина - 2340

Анонс следующих стартов

Биатлонный сезон продолжится уже через несколько дней в Рупольдинге. Пятый этап Кубка мира стартует 14 января и продлится до 18 января включительно. Зрители увидят еще один раунд эстафет, спринты, а также гонки преследования.