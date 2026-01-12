Мужская сборная Украины удержалась в десятке Кубка наций: итоги Оберхофа
Четвертый этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе завершился двумя зачетными гонками Кубка наций. Мужская сборная Украины сохранила десятую позицию, минимально опережая Финляндию.
О том, кто победил и на каких местах финишировали украинки - рассказывает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
Успех Мандзина и итоги спринта
Украинская мужская команда завершила выступления на немецкой трассе в Оберхофе, где в рамках программы состоялись две дисциплины, идущие в зачет Кубка наций: спринтерская гонка и классическая эстафета.
Наиболее результативным стартом для "сине-желтых" стал спринт. Благодаря выступлениям атлетов сборная пополнила копилку на 324 пункта.
Главным героем дисциплины стал Виталий Мандзин - биатлонист продемонстрировал свой лучший показатель в текущем сезоне, финишировав на 15-й позиции.
В эстафете украинская четверка продемонстрировала 14-й результат. Это выступление добавило к общему рейтингу еще 180 очков.
Ситуация в турнирной таблице
По результатам проведенных стартов Украина продолжает замыкать топ-10 лучших сборных мира. Сейчас в активе нашей команды 2340 баллов.
Борьба за сохранение места в десятке остается острой: отрыв от сборной Финляндии, которая занимает 11-ю строчку, составляет всего четыре очка.
В верхней части таблицы доминирует Норвегия, которая оторвалась от французов почти на 300 пунктов. Тройку лидеров замыкает Швеция.
Топ-10 Кубка наций (мужчины):
- Норвегия - 3839 очков
- Франция - 3547
- Швеция - 3433
- Германия - 3208
- Италия - 2975
- США - 2758
- Чехия - 2707
- Швейцария - 2465
- Словения - 2344
- Украина - 2340
Анонс следующих стартов
Биатлонный сезон продолжится уже через несколько дней в Рупольдинге. Пятый этап Кубка мира стартует 14 января и продлится до 18 января включительно. Зрители увидят еще один раунд эстафет, спринты, а также гонки преследования.