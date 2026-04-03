Черновцы не увидят "Динамо": где "Буковина" будет играть полуфинал Кубка Украины

Почему УАФ наложила вето

Главной причиной отказа стало несоответствие черновицкой арены третьей категории стадионов УАФ, которая необходима для проведения матчей 1/2 финала Кубка. Основной проблемой остается отсутствие надлежащего искусственного освещения поля.

"Есть официальный отказ от УАФ, что матч не состоится в Черновцах. На следующей неделе станет известно, где именно проведем поединок. Вариантов пока два - Львов или Тернополь", - отметил Наболотный.

Курс на УПЛ и реконструкция арены

"Буковина" уверенно лидирует в турнире Первой лиги и фактически гарантировала себе выход в УПЛ. В клубе уверяют, что ведут активные работы, чтобы успеть подготовить стадион к старту нового сезона в элите.

"Мы стараемся, чтобы к старту нового чемпионата все было сделано. Главной проблемой сейчас является освещение. Думаю, в мае ситуация прояснится: и по выходу в УПЛ, и по графику работ по полю", - добавил функционер.

Повторение прошлогоднего сюжета

Интересно, что судьба второй год подряд свела "Буковину" и "Динамо" на этой же стадии кубкового турнира.

В прошлом году черновчане также принимали киевлян на нейтральном поле - тогда выбор пал на львовский стадион "Украина". Тот матч завершился разгромным поражением номинальных хозяев - 1:4.

Полуфинал Кубка Украины: что известно

В полуфинальную стадию КУ-2025/26 вышли два представителя украинской Премьер-лиги - киевское "Динамо" и харьковский "Металлист 1925". А также две команды Первой лиги - "Буковина" из Черновцов и ФК "Чернигов".

По результатам жеребьевки в полуфинале встретятся:

"Буковина" - "Динамо"

"Металлист 1925" - "Чернигов"

Базовым днем проведения полуфиналов является 22 апреля. Победители сойдутся за трофей в финале, который запланирован на 20 мая.