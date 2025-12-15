RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

С чемпионом и лакилузером: кто разыграет Кубок Украины по баскетболу

Фото: Матч "Днепра" и "Старого Луцка" (БК "Днепр")
Автор: Андрей Костенко

Стали известны команды, которые определят обладателя Кубка Украины по баскетболу-2025/26. В Финале четырех встретятся три победителя предыдущего этапа и один коллектив, уступивший соперникам.

Формат розыгрыша

На первом этапе команды были поделены на три подгруппы. Победитель каждой из них напрямую выходил в Финал четырех.

Соревнования проходили в формате трех мини-турниров. Кроме их победителей, еще одну путевку в решающую стадию получила команда со статусом лакилузера - лучшая среди проигравших.

Мини-турниры первого этапа состоялись с 11 по 15 декабря сразу в трех городах - Киеве, Днепре и Ивано-Франковске.

Стоит отметить, что за несколько дней до старта соревнований с розыгрыша Кубка снялся действующий финалист турнира - БК "Ривне".

Кто вышел в Финал четырех

Первым участником решающей стадии стал "Киев-Баскет", который на домашней площадке одержал две победы. Столичный клуб обыграл представителя Высшей лиги "ДиДиБао" (91:68), а в четвертьфинале одолел "Харьковских Соколов" (82:74).

В Ивано-Франковске путевку в Финал четырех завоевала "Прикарпатье-Говерла". Хозяева площадки сначала выбили из турнира "Черкасские Мавпы" (98:82), а в четвертьфинале переиграли "Запорожье" (80:73).

Действующий чемпион и обладатель Кубка Украины "Днепр" уверенно прошел свой путь. Сначала команда разгромила "Чайку-ВМСУ" (116:69), а в решающем матче вырвала волевую победу над "Старым Луцком" (82:72).

Статус лакилузера и последнюю путевку в Финал четырех получило "Запорожье", которое уступило в четвертьфинале с наименьшей разницей среди всех выбывших команд (минус 7 очков против "Прикарпатья-Говерлы").

Когда состоится финал

Финал четырех Кубка Украины по баскетболу планируют провести в марте 2026 года. Точные даты и место проведения решающей стадии ФБУ объявит позже.

Ранее мы рассказали, как баскетбольная сборная Украины вошла в топ-10 рейтинга ФИБА.

Также читайте, за что Международная федерация баскетбола забанила украинца из НБА.

