"Боремся за свободу для всех". Теннисистка Олейникова поразила речью о поддержке Украины (видео)

Шанс на топ-100

В полуфинале турнира Олейникова в двух сетах одолела Лауру Самсон из Чехии - 7:6, 6:2. Таким образом она продлила свою победную серию до девяти матчей - это ее лучший показатель с мая. Ранее самая длинная серия украинки составляла 11 выигранных матчей.

Благодаря второму подряд выходу в финал турниров WTA Александра вплотную приблизилась к первой сотне мирового рейтинга. Сейчас она - 102-я, и это личный рекорд теннисистки. В случае победы в финале Олейникова впервые сможет попасть в топ-100.

В решающем матче украинка сыграет против 106-й ракетки мира - Леолии Жанжан из Франции. Это будет их вторая очная встреча. В марте французская теннисистка победила Олейникову в полуфинале турнира ITF в Бразилии.

Финал запланирован на воскресенье, 23 ноября, в 23:00 по киевскому времени.

"Война идет каждый день"

После победы в полуфинале 24-летняя спортсменка выступила с сильным обращением к международному сообществу.

"Мы боремся - и боремся за весь демократический мир, за свободу для всех. Потому что именно свободу Россия хочет забрать у нас, но фактически - у всей Европы, стремясь дестабилизировать мир.

Война идет каждый день. Мы живем под обстрелами каждый день. На этой неделе было так много атак, так много погибших невинных людей Поэтому так важно продолжать поддерживать Украину. И я очень рада видеть, что здесь, в Чили, люди проинформированы, понимают, что происходит", - сказала теннисистка.

Как Олейникова поддерживает ВСУ

Александра вместе с коллегами-теннисистками Вероникой Мирошниченко, Кристиной Возняк и Елизаветой Труш создала платформу drones4ua.org. Ее цель - объединить усилия теннисного сообщества для поддержки Вооруженных Сил Украины, в частности подразделений БпЛА.

"За время работы платформы нам удалось передать военным десятки FPV-дронов. А недавно я стала спортивной амбассадоркой одного из самых эффективных подразделений Сил Беспилотных Систем ВСУ - 412 отдельного полка "NEMESIS". Это настоящие воздушные козаки: о них немного знает общественность, но для врага они - ад, а для собратьев - легенда", - сообщила теннисистка на личной странице в Instagram.

Александра Олейникова с флагом 412 бригада Nemesis (фото: Instagram Александры Олейниковой)