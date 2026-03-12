Блестящий камбэк Пидручного: лидер сборной Украины показал лучший ход в сезоне

Украинские биатлонисты открыли предпоследний этап Кубка мира в Эстонии. Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзин сумели пробиться в зачетную зону, продемонстрировав качественную стрельбу и высокую скорость.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.
Мужская спринтерская гонка в Отепяя стала знаковой для капитана украинской сборной Дмитрия Пидручного.
Несмотря на одну незакрытую мишень во время первой стрельбы, спортсмен сумел мобилизоваться на втором рубеже.
Благодаря идеальной работе на "стойке" и мощному ускорению на дистанции - Пидручный показал 18-е время по скорости на финальном круге - он поднялся на 25-ю строчку.
Этот результат стал для лидера команды лучшим в спринтерских гонках текущего сезона Кубка мира, превзойдя его показатели на Олимпийских играх-2026.
Виталий Мандзин также продемонстрировал стабильность.
Спортсмен долгое время опережал график капитана, однако одна ошибка на втором огневом рубеже и несколько более медленный финишный спурт отбросили его на 33-е место.
Оба биатлониста квалифицировались в гонку преследования.
Другие представители "сине-желтых" не смогли попасть в топ-40.
Богдан Цымбал и Артем Тищенко отработали оба огневых рубежа без промахов, однако низкая дистанционная скорость не позволила им подняться выше 75-го и 91-го мест соответственно.
Богдан Борковский, допустив три ошибки на стрельбище, финишировал на 76-й позиции.
Победителем спринта стал норвежец Штурла Легрейд, который получил "золото" во второй гонке подряд.
Серебряную награду завоевал француз Эмильен Жаклен, а бронзу забрал представитель Германии Филипп Наврат.
Все призеры продемонстрировали безупречную точность на обоих огневых рубежах.
Этап в Эстонии продолжится 13 марта женским спринтом, который начнется в 16:15 по киевскому времени.
Прямую трансляцию обеспечат платформа "Суспільне Спорт" и региональные каналы "Суспільного".
Мужской персьют с участием Пидручного и Мандзина запланирован на субботу, 14 марта, в 14:30.
