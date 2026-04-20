Битва за медали обостряется: кто стал главным неудачником тура

Триумф "Шахтера" и фиаско "Полесья" в битве за первое место

Донецкий "Шахтер" сумел прервать неутешительную серию в противостояниях с "Полесьем".

До этого тура "горняки" пять матчей подряд не могли одолеть житомирян и даже ни разу не забивали в их ворота. Однако эмоциональный подъем после выхода в полуфинал Лиги конференций помог команде Арды Турана изменить историю.

Минимальная победа 1:0 позволила дончанам стать единоличными лидерами УПЛ, имея еще и игру в запасе. Для "волков" это поражение стало шестым в сезоне, что фактически вычеркнуло их из претендентов на "золото".

Реабилитация "Динамо" и бенефис Пономаренко

Столичный клуб подходил к игре с "Зарей" под серьезным давлением после двух неудач подряд. Возвращение Матвея Пономаренко в состав стало ключевым фактором.

Хотя начало встречи оказалось для 20-летнего нападающего неудачным - он стал причиной пенальти, который реализовал Будковский, - форвард быстро исправил ошибку.

Пономаренко забил свой десятый гол в сезоне, а подопечные Игоря Костюка праздновали победу 3:1. Этот результат держит киевлян в гонке за медали.

Еврокубковые амбиции: успех "Металлиста 1925" и осечка ЛНЗ

Харьковский "Металлист 1925" вернул себе четвертую строчку благодаря драматической развязке в игре с "Кудривкой".

Судьбу встречи решил джокер Младена Бартуловича - Питер Итодо, который отличился на добавленных минутах.

Зато черкасский ЛНЗ, похоже, теряет темп. После изнурительной ничьей с "Шахтером" команда уступила "Колосу" в Ковалевке (0:1).

Это поражение прервало впечатляющую восьмиматчевую выездную серию побед коллектива Виталия Пономарева и значительно ухудшило их шансы на титул.

Кризис в Александрии и неожиданность от "Эпицентра"

Ситуация для "Александрии" становится критической. Поражение от "Вереса" со счетом 0:3 продолжило ужасную серию команды Владимира Шарана без побед до 16 туров.

Пока ровенчане закрепились в середине таблицы, серебряный призер прошлого года приближается к вылету.

В другом матче тура "Эпицентр" остановил победное шествие львовских "Карпат".

Игра закончилась нулевой ничьей, что стало настоящим сюрпризом, ведь до этого "львы" выиграли четыре поединка подряд.

Результаты всех матчей 24-го тура:

"Динамо" - "Заря" - 3:1

"Оболонь" - "Полтава" - 1:1

"Колос" - "ЛНЗ" - 1:0

"Металлист 1925" - "Кудривка" - 1:0

"Кривбасс" - "Рух" - 3:0

"Эпицентр" - "Карпаты" - 0:0

"Александрия" - "Верес" - 0:3

"Шахтер" - "Полесье" - 1:0

УПЛ. Турнирная таблица

"Шахтер" - 54 очка (23 матча), 54:14 (разница голов) ЛНЗ - 51 (24), 35:15 "Полесье" - 46 (24), 41:16 "Металлист 1925" - 44 (24), 30:13 "Динамо" - 44 (24), 52:26 "Кривбасс" - 40 (24), 38:32 "Колос" - 37 (24), 22:21 "Карпаты" - 33 (24), 32:26 "Заря" - 32 (23), 32:30 "Верес" - 29 (24), 22:29 "Оболонь" - 26 (24), 21:39 "Эпицентр" - 24 (24), 26:36 "Кудривка" - 21 (24), 25:39 "Рух" - 20 (24), 17:39 "Александрия" - 12 (24), 17:48 СК "Полтава" - 11 (24), 20:61

В списке лучших стрелков двоевластие: Матвей Пономаренко и Филипп Будковский имеют в своем активе по 10 забитых мячей.

Следующий тур стартует 25 апреля и обещает быть не менее горячим благодаря противостояниям "Кривбасса" с "Динамо" и ЛНЗ с "Металлистом 1925".