Беленюк идет в ММА: олимпийский чемпион дебютирует в октагоне против легендарного ветерана

Когда дебют и кто соперник

Первый бой титулованного атлета состоится уже 11 июля в киевском Дворце спорта в рамках турнира нового промоушена Arena. Оппонентом 35-летнего украинца в октагоне будет опытный израильский боец - 52-летний Хаим Гозали.

Ветеран известен своими выступлениями в одной из самых престижных лиг мира Bellator. Свой последний поединок Гозали провел весной 2025 года на турнире по боям на голых кулаках, который завершился скандальной дисквалификацией его соперника.

Почему олимпийский чемпион выбрал ММА

Олимпийский чемпион объяснил, что после завершения выступлений в греко-римской борьбе у него появилось достаточно времени для того, чтобы добавить в свой технический арсенал приемы, необходимые в смешанных единоборствах.

По словам атлета, разговоры о его переходе в ММА велись давно, поскольку многие борцы испытывают себя в этом виде, и хотя он колебался достаточно долго, в конце концов нашлись единомышленники, которые убедили его попробовать силы в клетке.

Спортсмен не считает, что в свои 35 лет является слишком старым для такого шага, приводя в пример боксера Бернарда Хопкинса, который успешно выступал на самом высоком уровне до 51 года.

"Сначала надо понять свой потенциал в этом виде спорта. И будем смотреть. То есть я человек, который адекватно чувствует свой потенциал. Не собираюсь говорить, что завтра буду драться за пояс чемпиона мира на уровне UFC, но хочу себя испытать", - пояснил атлет в комментарии "Чемпиону".

Действующий народный депутат признался, что не может полностью отказаться от спорта. Он убежден, что сможет успешно совмещать выступления с работой в Верховной Раде, как ему это удавалось и раньше.

Кто еще выступит на турнире

Вечер ММА в Киеве обещает быть масштабным. Кроме Беленюка, на официальный постер мероприятия попал еще один известный борец - двукратный серебряный призер Олимпиад Парвиз Насибов. Также участие в турнире подтвердили Бовар Ханаков, братья Дмитрий и Владислав Парубченко и другие топовые бойцы.

Беленюк - трехкратный призер Олимпийских игр (фото: Getty Images)

Кто такой Жан Беленюк

35-летний украинский борец греко-римского стиля и политик. Олимпийский чемпион Токио-2020, серебряный призер Игр-2016 в Рио и бронзовый призер Олимпиады-2024 в Париже.

Двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта Украины.

С 2019 года - народный депутат Верховной Рады Украины IX созыва от партии "Слуга народа", первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам молодежи и спорта.

В августе 2024 года Беленюк объявил о завершении профессиональной спортивной карьеры.