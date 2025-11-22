Без Алькараса, но с прорывом: Испания сенсационно выходит в финал Кубка Дэвиса

Сборная Испании пробилась в финал Кубка Дэвиса 2025, одолев Германию в напряженном полуфинальном матче в Болонье. Победитель определился только в парном поединке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матчей.

Испанцы удержали преимущество несмотря на потерю Алькараса

Испанская команда прибыла на решающий этап турнира без своего главного лидера Карлоса Алькараса, который пропускает матчи из-за травмы. Несмотря на это, соотечественники сумели одолеть немцев со счетом 2:1.

Стартовое очко для Испании добыл Пабло Карреньо Буста. В матче вторых номеров он уверенно справился с Яном-Леннардом Штруффом - 6:4, 7:6(6).

Зверев вернул интригу

Александр Зверев, третий номер мирового рейтинга и единственный топ-10 участник полуфинала, смог выровнять положение.

Дважды сильнее на тай-брейках он оказался в поединке с Хауме Муньяром - 7:6(2), 7:6(5). Таким образом, судьба финальной путевки перешла в решающий матч пар.

Дуэт Гранольерс/Мартинес закрыл вопрос выхода в финал

В парной встрече Марсель Гранольерс и Педро Мартинес реализовали шанс вывести Испанию в финал. Испанская пара одолела немецкий тандем Кравица и Пютца в трехсетовом противостоянии - 6:2, 3:6, 6:3.

Далее - дуэль с действующими чемпионами

Финальным соперником испанцев станет сборная Италии, которая накануне уверенно разобралась с командой Бельгии.