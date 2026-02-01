RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Алькарас победил Джоковича в финале Australian Open-2026: историческое достижение испанца

Карлос Алькарас (фото: x.com/AustralianOpen)
Автор: Андрей Костенко

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал чемпионом Australian Open-2026, обыграв в финале серба Новака Джоковича.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат финального матча.

Australian Open, мужчины, финал

Карлос Алькарас (Испания) - Новак Джокович (Сербия) - 2:6, 6:2, 6:3, 7:5

Триумф с камбэком

Финал начался неожиданно уверенно для Джоковича. Опытный серб агрессивно действовал на приеме и почти не ошибался на подаче, позволив сопернику взять лишь два гейма - 6:2.

Впрочем дальше инициативу перехватил Алькарас. Уже во второй партии он сделал ранний брейк и сравнял счет по сетам - 6:2. В третьей партии испанец вновь завладел преимуществом после брейка в середине сета и довел его до победы - 6:3.

Наиболее напряженной стала четвертая партия. Соперники шли гейм в гейм, однако в решающий момент Алькарас дожал оппонента, оформив брейк в 12-м гейме и реализовав матчпойнт - 7:5.

В целом борьба на корте продолжалась около трех часов.

Историческое достижение Алькараса

Для испанца это первый титул Australian Open в карьере. Теперь в его активе есть победы на всех четырех мэйджорах:

  • US Open - 2022, 2025
  • Уимблдон - 2023, 2024
  • Ролан Гаррос - 2024, 2025
  • Australian Open - 2026

В возрасте 22 лет он стал самым молодым теннисистом в истории, который собрал полный комплект титулов Grand Slam, превзойдя достижение Рафаэля Надаля (24 года).

Кроме того, это уже седьмой трофей мэйджора в восьми финалах для испанца.

Принципиальное противостояние с Джоковичем

Финал стал 11-м очным матчем Алькараса и Джоковича. До встречи счет был равным - по пять побед. Благодаря триумфу в Мельбурне испанец вышел вперед.

Для серба это был 11-й финал Australian Open в карьере, где он ранее одержал 10 побед.

Ранее мы сообщили, что Рыбакина сенсационно победила Соболенко в женском финале Australian Open-2026.

Также читайте, как удар украинки Марты Костюк признали лучшим в январе по версии WTA.

ТеннисAustralian Open