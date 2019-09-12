Підсумки дня: 12 вересня

Колаж РБК-Україна
"Нафтогаз" знизив ціну на газ, українці оцінили роботу нового уряду та інші новини
- НАК "Нафтогаз України" знизив на 3,4% ціну природного газу для потреб населення та інших споживачів за ПСО, яка буде діяти у вересні 2019 року
- Комітет Ради з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту пропонує ВР позбавив народного депутата Ірину Геращенко можливості брати участь у п'яти пленарних засіданнях
- Колишня глава Національного банку України Валерія Гонтарєва заявила, що в її квартирі в Києві в четвер, 12 вересня, почалися обшуки
- Верховна рада України відклала введення штрафів за нерозмитнені автомобілі на іноземній реєстрації, так звані "євробляхи", ще на 3 місяці
- Володимир Зеленський в неформальній обстановці зустрівся з звільненими з російського полону українськими моряками і членами їхніх сімей
- Українці дали оцінку роботі президента, Ради і уряду. З’яилися дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг"
- Принц Гаррі зустрівся з українським прикордонником Віктором Шинкаруком, який бере участь в "Іграх нескорених" 2019 (фото)