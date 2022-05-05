Загальна мобілізація фактично покладе край Росії як державі, - експерт

Їм дійсно потрібні нові ресурси. Але вони в першу чергу будуть залежати від стану їх економіки, яка, м'яко кажучи, зараз переживає складні часи. Це дуже сильно обмежує можливості противника.

Навіть незважаючи на розмови про те, що Путін нібито оголосить мобілізацію, важливо розуміти, що мобілізація – це дуже тривалий процес. На це потрібно колосальна кількість коштів і часу. Йдеться про місяці підготовки. Моя суб'єктивна думка: мобілізація все одно Росії нічого не дасть в найближчій перспективі. Більш того, якщо її дійсно оголосять, це буде фактично покладе край Росії як державі. Вона зараз не здатна "переварити" цю мобілізацію – вона до неї просто не готова.

Замість цього агресор може акцентувати на необхідності продовжити "боротьбу проти українського нацизму" і кидати проти нас все більше і більше військ, намагаючись як мінімум закріпитися на тих територіях, які вони зараз взяли під свій контроль. Наскільки у них це вийде-дуже складно зараз передбачити, тому в міру того, як слабшає противник, наша армія, навпаки, міцніє.

Фактично йдеться про протистояння 2% світового ВВП проти 40% світового ВВП. Це показник, що дає нам надію і оптимізм на те, що ми все ж досягнемо перемоги в цій війні.

Анексія так званих "ДНР" і " ЛНР "або ж проголошення якоїсь" ХНР " - версії, які зараз також активно обговорюються – це маніпуляції, які ні до чого не приведуть. Завдяки своїй безглуздій політиці Росія перетворила окуповані території Донецької та Луганської області на тягар для своєї ж економіки - немов валіза без ручок. Те ж саме і з Кримом.

Навіть якщо це, насправді, станеться - для нас це нічого не змінить. Для України головною метою залишається звільнення наших захоплених територій. Оголошення про створення окупованої "ХНР" може вплинути хіба що на уми росіян, замилені пропагандою. Адже вони продовжують грабувати цю територію, а потім у разі більш тривалої окупації їм доведеться її фінансувати і хоч якось утримувати. До того ж, щоб утримувати контроль над цим регіоном, їм потрібно тримати там додаткові гарнізони. Це в свою чергу також тягне за собою витрати, які на сьогодні недоцільні для російського бюджету.

Сергій Грабський для РБК-Україна

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