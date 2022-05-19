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Тактичні успіхи РФ в Донецькій і Луганській областях неспівставні з їх втратами, - експерт

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Україна, Четвер 19 травня 2022 21:00
Тактичні успіхи РФ в Донецькій і Луганській областях неспівставні з їх втратами, - експерт Фото: російські військові (facebook com mod mil rus)
Автор: Микола Сунгуровський, директор військових програм Центру Разумкова

Резерви, обсяг сил і засобів і у нас, і у Росії не безмежні. Для того щоб створювати будь-які переваги на тому чи іншому напрямку, щоб проводити наступальні дії, одна зі сторін повинна створити перевагу в силах і засобах за рахунок відволікання їх з інших напрямків.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів військовий експерт Микола Сунгуровський.

Росія сконцентрувала свої сили і засоби на Ізюмському і Донецькому напрямках, оголивши при цьому Харківський напрямок. Там ми отримали можливість провести успішні наступальні дії, і на окремих ділянках Збройні сили і прикордонні війська вийшли на кордон з Росією. Але на інших напрямках ворог не припиняє спроб підтягнути резерви, відновити втрати і продовжити наступ.

Плани росіян вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей виглядає як спроба знищити якомога більше своїх сил і засобів. Тактичні успіхи, які у них є, в просуванні на один-три кілометри неспівставні з тими втратами, які вони там несуть: по 200-300 чоловік особового складу, сотні одиниць техніки. Це нісенітниця. Політичне керівництво Росії кидає свої підрозділи немов в котел, просто проводячи їх утилізацію на цих напрямках.

На мій погляд, план ворожих військ наступний: в західних країнах через яких-небудь емісарів російського МЗС, підставних осіб або просто корисних ідіотів йде зондаж можливості переходу до переговорів. Росія намагається через ці переговори закріпити ту лінію розмежування, яку вони зараз створили, і перевести цей конфлікт у заморожений стан.

Тому зараз вони і намагаються "відкусити" якомога більше наших територій, щоб отримати на переговорах вигідну для себе позицію. Але ні Україна, ні її головні партнери - США, Великобританія, Балтійські країни, Польща - на ці умови не погоджуються, тому що чітко бачать, що це загрожує відновленням нового більш небезпечного конфлікту.

І тому ми наполягаємо, що відведення військ має бути не на позиції станом на 23 лютого, а станом на 2014 рік - тобто за міжнародно визнані кордони України. Це умова для початку переговорів. А переговори повинні стосуватися визнання Росією цих кордонів, їх делімітація, демаркація, репарації за завдані втрати і збитки, розміщення наступального озброєння на території Росії і так далі. Тобто Росія повинна відчути, що зазнала поразки.

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