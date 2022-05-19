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Тактические успехи РФ в Донецкой и Луганской областях несопоставимы с их потерями, - эксперт

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Украина, Четверг 19 мая 2022 21:00
Тактические успехи РФ в Донецкой и Луганской областях несопоставимы с их потерями, - эксперт Фото: российские военные (facebook com mod mil rus)
Автор: Николай Сунгуровский, директор военных программ Центра Разумкова

Резервы, объем сил и средств и у нас, и у России не безграничны. Для того чтобы создавать какие-либо преимущества на том или ином направлении, чтобы проводить наступательные действия, одна из сторон должна создать преимущество в силах и средствах за счет отвлечения их из других направлений.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт Николай Сунгуровский.

Россия сконцентрировала свои силы и средства на изюмском и донецком направлениях, обнажив при этом харьковское направление. Там мы получили возможность провести успешные наступательные действия, и на отдельных участках Вооруженные силы и пограничные войска вышли на границу с Россией. Но на других направлениях враг не прекращает попыток подтянуть резервы, восстановить потери и продолжить наступление.

Планы россиян выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей выглядит как попытка уничтожить как можно больше своих сил и средств. Тактические успехи, которые у них есть, в продвижении на один-три километра несопоставимы с теми потерями, которые они там несут: по 200-300 человек личного состава, сотни единиц техники. Это бессмыслица. Политическое руководство России бросает свои подразделения словно в котел, просто проводя их утилизацию на этих направлениях.

На мой взгляд, план вражеских войск следующий: в западных странах через каких-нибудь эмиссаров российского МИДа, подставных лиц или просто полезных идиотов идет зондаж возможности перехода к переговорам. Россия пытается через эти переговоры закрепить ту линию разграничения, которую они сейчас создали, и перевести этот конфликт в замороженное состояние.

Поэтому сейчас они и пытаются "откусить" как можно больше наших территорий, чтобы получить на переговорах выгодную для себя позицию. Но ни Украина, ни ее главные партнеры — США, Великобритания, Балтийские страны, Польша — на эти условия не соглашаются, потому что четко видят, что это грозит возобновлением нового более опасного конфликта.

И поэтому мы настаиваем, что отвод войск должен быть не на позиции по состоянию на 23 февраля, а по состоянию на 2014 год — то есть за международно признанные границы Украины. Это условие для начала переговоров. А переговоры должны касаться признания Россией этих границ, их делимитация, демаркация, репарации за нанесенные потери и ущерб, размещение наступательного вооружения на территории России и так далее. То есть Россия должна ощутить, что понесла поражение.

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