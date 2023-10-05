На что способен ударный дрон Bayraktar Akinci и как он может усилить ВСУ

Украинские военные могут получить тяжелый дрон-бомбардировщик Bayraktar Akinci. Это перспективная разработка, которая, вероятно, будет производиться на заводе компании Baykar Makina в нашей стране.

Bayraktar Akinci - это принципиально другой класс летательного аппарата с другими возможностями. Которые вытекают их преимуществ над обычным Bayraktar TB2.

Если говорить о взлетной массе, то у TB2 она всего 700 кг, из них 150 кг полезной нагрузки, куда входят как сенсоры для разведки, так и боеприпасы для ударов. Но грубо говоря, много не возьмешь, навскидку 50 кг на сенсоры и 100 кг ракеты. У "Акинджи" взлетная масса 6000 кг и на борт он берет до полутора тонны. Это уже другое дело, когда можно взять в 10 раз больше. Это расширяет функционал ударного дрона.

В принципе, "Акинджи" способен частично выполнять функции многоцелевых самолетов. В том числе нанесение ударов посредством широкого спектра вооружений - от ракет воздух-воздух и воздух-земля до умных авиационных бомб JDAM. Да и по габаритам он больше похож на самолет. Размах крыльев - 20 метров, длина фюзеляжа - 12 метров. Он тоже способен находиться в воздухе около суток, но при это берет высоту до 12 км. И это дает больше возможностей, чтобы обходить вражескую ПВО.

Детекторы. Если брать сенсоры TB2, то он способен вести разведку и выявлять цели в радиусе 25 км. У "Акинджи" радар с фазированной антенной решеткой, то есть современные технологии, позволяющие заглянуть на сотни километров вперед. Это лучше и для разведки и для боевых задач. Например, он может применять дальнобойные ракеты с большим потенциалом. У турок для него есть крылатые ракеты SOM, выполненные по типу Storm Shadow. У них расстояние где-то 250 км и боевая часть на 230 кг.

Наши эксперты полагают, что если к этому дрону будут поставлены базовые ракеты Cirit, то их можно рассматривать как средство борьбы против "шахедов". Ракеты действуют по лазерному наведению, они не такие дорогие и смогут обеспечить лучшее соотношении цены применения с ценой сбитого "шахеда".

У нас основная проблема, когда на перехват дронов поднимают боевую авиацию, - скорость. Самолет реактивный, он по меньшей мере в 4-5 раз быстрее "шахеда", он его проскакивает и не может поравняться. Скорости "Акинджи" и "шахеда" сопоставимы, турецкий дрон, конечно, быстрее. Это позволит ему работать вдогонку и сбивать ракетами.

А еще в нем используются украинские двигатели AI-450 на 450 лошадиных сил. Рассматривалась и возможность установки силовых установок МС-500 от "Мотор Сич" с мощностью 750 лошадиных сил. Чем больше мощность, тем выше беспилотник поднимется с полной нагрузкой. На AI-450 на практике с полной нагрузкой удается подняться где-то на 9,5 км.

Часть высокотехнологичных комплектующих мы сами производим, у нас есть понимание, что боевой дрон может производиться в Украине. Baykar Makina инвестирует около 100 млн долларов и до 2025 года должны запустить завод в Киевской области.

Сама база Bayraktar Akinci как технического аппарата очень хороша. Я думаю, его перспективы на вооружении Украины должны быть тоже хорошими.

Валерий Рябых, для РБК-Украина