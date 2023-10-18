Россияне могут еще раз попытаться штурмовать Авдеевку

Донецкое направление

Авдеевка – это определенный плацдарм, который стоит как "кость в горле" россиян с 2014 года, потому что из этого города мы можем иметь огневой контроль над Донецком. Мы этого не делаем, но россияне хотели бы создать там определенный военный плацдарм, но не могут. 9 лет там идут боевые действия, они понемногу пытаются нас из этого плацдарма выжать.

Им это сделать крайне тяжело, потому что там есть коксохимический завод, у которого стены чуть ли не полтора метра и подземные коммуникации. Мы уже давно построили там определенные ходы и выходы, есть люди, которые там сражаются с перерывами с 2014 года, то есть знают каждый угол. Им трудно там продвигаться, но они рассматривают Авдеевку как наш плацдарм для наступления на Донецк. Было уже несколько осторожных высказываний от наших официальных лиц, что есть смысл начинать освобождать Донецк. Может, они испугались и решили Авдеевку захватить.

К тому же в скором времени будут типа выборы в РФ, им нужны для поднятия боевого духа в стране какие-то победы на фронте. Они планировали это сделать в начале года на Купянско-Лиманском направлении, не получилось, готовятся что-то повторить зимой, а пока нужны победы прямо сейчас. Они планируют это сделать в Авдеевке. Большого военного смысла в Авдеевке нет. Если им удастся захватить Авдеевку, на линии фронта существенно ничего не изменится.

Продвижений у них нигде нет – ни на Купянском направлении, ни на Бахмутском, ни на Авдеевском. Городов-"стратегических целей" по всей полосы фронта нет. Стратегия у них была еще до захвата Бахмута. Они планировали использовать его как плацдарм для продвижения вглубь нашей территории, где планировался прорыв фронта, затем большие части должны были двигаться к Купянско-Лиманскому направлению, и на юг к Угледарской группировке, которая должна была двигаться навстречу. Таким образом они планировали окружить наше войско.

Затем они изменили свою риторику в отношении Бахмута и выяснилось, что это уже не плацдарм, а конечная цель. Поэтому каких-либо стратегических целей нет, у них стратегия не потерять Крым и юг. Они вкладывали множество сил и денег, чтобы строить фортификацию.

Они не хотят дать нам возможность продвинуться к Азовскому побережью, чтобы перерезать возможность логистической поставки из РФ чего-нибудь в Крым. И так же они понимают, что мы рано или поздно это сделаем, если мы перережем по суше, по Керченскому мосту, то Херсонская группировка останется без возможности поставлять что-то в плане вооружения, боеприпасов, людей. А это все больше похоже на попытку заставить наше руководство перебросить часть с южного направления, чтобы удержать атаки на Купянском направлении и, конечно, на Авдеевском.

Мы в лобовой штурм не пошли на Бахмут. Они о Бахмуте рассказывали, что это едва ли не победа в войне, сравнивали едва ли не со Сталинградской битвой. Им эмоционально потерять сейчас Бахмут – это для них недопустимо. Их не поймет ни гражданское население внутри РФ, ни военнослужащие, где-то на линии стоящие.

Мы выбрали тактику окружения этого города с севера и с юга, больше удачных действий у нас с юга – это Клещиевка, три километра от Бахмута, Андреевка, это 3 км от Клещиевки. Мы продолжаем туда двигаться, контролировать логистические пути и так далее. Задача заставить россиян или сдаться, если они не успеют выйти до полного окружения. Поэтому они пробуют совершать определенные контрнаступательные действия, пытаясь выбить нас из господствующих высот на позициях, которые мы захватили.

Запорожское направление

Они стараются не дать нам продвинуться. Мы сделали определенное продвижение к югу от Роботино, они пытаются с флангов атаковать опять-таки связать боем, чтобы не дать нам продвинуться. Надо понимать, мы говорили о железной дороге, она идет Волноваха-Токмак-Джанкой. Мы сейчас держим железную дорогу под огневым контролем, это не 2-3 автомобиля, это 30-50 вагонов. Можно разрушить железную дорогу, но ее можно отстроить через несколько часов даже. То есть это не большая проблема для инженерных войск россиян.

А когда мы будем держать ее под физическим контролем, то других путей там нет, поэтому они сейчас и строят там дополнительную железную дорогу, понимая, что мы рано или поздно перережем им эту артерию, им нужно будет что-то делать, чтобы и дальше перевозить в Крым. Поэтому они в Мариуполь привезли 5 тысяч военнослужащих, я уверен, что это приехал "стройбат", они будут делать вдоль побережья Азовского моря для того, чтобы была логистическая артерия. Ибо если мы перережем и железную дорогу и Керченский мост, им просто не будет, откуда привозить. А то, что у них есть на оперативных складах, это закончится через месяц-два.

Это политический вопрос, когда Путин говорит, что нужно захватить всю Луганскую и Донецкую области. Ставится вопрос – выйти на более удобные позиции, чтобы атаковать и идти дальше, вопрос захватить город не ставится. Политическая карта военным по-барабану. Они смотрят на физическую карту местности, по ней анализируются планы. Когда возникают разговоры об административных моментах, это уже вмешиваются политики.

Россияне построили фортификации параллельно железной дороге. Они железную дорогу охраняют.

Вторая попытка взять Авдеевку и наступление на Купянск

На Таврическом направлении пока активных боевых действий не проводится, никогда так не бывает, что по линии фронта более тысячи километров проводились повсюду активные боевые действия. Мы знали, что будет атака на Авдеевку, мы даже знали, что они будут атаковать с флангов, потому укрепили фланги. Мы взорвали мосты за ними, потом перед ними, они оказались в ловушке. Мы знали, что будут наступательные действия, потому что они долго накапливали войска, это невозможно как-то тайно сделать в 21 веке.

Затишье никакого нет. Они начали наступать на Купянском направлении, ничего не добились, проводят ротации, доукомплектации, чтобы можно было себя восстановить. Сейчас будет приостановка наступательных действий на Авдеевке, у них не хватает на огневой шквал уже снарядов. Они будут доукомплектовываться.

Не надо говорить, что это очень современный замысел россиян. Они просто попытались продвинуться блицкригом, у них не получилось. Скорее всего, будет вторая волна, потому что за эту атаку мы уничтожили два мотострелковых российских полка. Полностью. Они сейчас приходят в себя, доукомплектуются и будут пытаться делать дальше. Авдеевка не имеет военного стратегического смысла, а значит, это была стратегическая цель Путина.

Думаю, что в ноябре или в конце октября они попытаются атаковать на Купянском направлении, потому что там тоже накапливаются войска. Может, они дотянут до декабря. Клещиевка, Андреевка, Токмакское направление, южное направление, там нет такого количества войск, но хватает, чтобы делать небольшие контрудары.