У россиян в Бахмуте три варианта. А без важного условия не будет прорыва на юге

Украинские войска все ближе подходят к Бахмуту, но в то же время сталкиваются с проблемами в контрнаступлении на юге.

О том, как будут развиваться события на фронте и при каком условии возможен прорыв, - в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт, майор запаса Вооруженных сил Алексей Гетьман.

Судя по тому, какие силы россияне стянули на Лимано-Купянское направление (а здесь ориентировочно 130 000 военных, более 2000 единиц тяжелой техники и более 800 ствольной артиллерии), они могли бы замахнуться на Изюм и даже Славянск. Но наступательные операции здесь не для продвижения, а чтобы отвлечь нас от юга и Бахмута.

Это то, что называется активной обороной. Когда войска защищаются, они иногда переходят в контрнаступление на некоторых местах, чтобы отвлечь силы противника и замедлить его.

Способны ли мы сдержать там россиян? Мы держим оборону не первый месяц, до этого они пытались идти в большое наступление в начале года, но оно провалилось. Да и за месяц нашего контрнаступления мы освободили больше территории, чем они захватили.

Что касается Бахмута, то наша задача предельно ясна - брать город лобовыми атаками мы не будем, это приведет к большим потерям. Когда "вагнеровцы" захватывали его, то положили по человеку на каждые 42 сантиметра земли. Можно считать, что они прошлись по своим же трупам.

Мы пытаемся окружить их с севера и юга. Если смотреть на карту, вокруг Бахмута есть высоты, которые необходимо занять для полного огневого контроля. Город находится в низине, и наши ребята видят все, что там происходит, как на ладони. Недаром в командовании говорят о Бахмутской ловушке. Как только наши займут высоты, закрепятся и подтянут тяжелую технику, у россиян останутся три варианта: выйти, сдаться или быть уничтоженными.

Сейчас постепенно вытесняем их и с позиций севернее Бахмута. Очевидно, что может открыться дорога на Соледар. Неплохо было бы его освободить - это стало бы серьезным ударом для российских военных.

На Бердянском и Мелитопольском направлении продвигаться сложно. Там мощная так называемая "линия Суровикина", хотя из-за якобы нашей высадки на левом берегу Днепра напротив Херсона у россиян дилемма - перебрасывать ли войска под Херсон или оставить в Запорожской области.

Здесь прорыва не будет, пока мы их не обескровим, то есть не сведем к минимуму интенсивность артиллерийского огня. Как только мы увидим, что у них снарядный голод, нехватка артсистем, только тогда возможно продвижение по суше. Ситуация такова, что мы немного приостановили наступление из-за заминированных полей и плотного огня. Это далеко не катастрофа. Прямо сейчас мы уничтожаем логистику, склады, инфраструктуру и российскую артиллерию.

За месяц контрнаступления удалось обнаружить и слабые, и сильные места. Надо было понять, каким образом они будут нам противодействовать. Теперь мы видим, что главная ставка была на плотное минирование подходов к российским позициям. Придется исходить из этой реальности.

Многие западные аналитики говорят, что если бы с такой ситуацией столкнулась армия НАТО, то последовала бы просто ковровая бомбардировка минных полей и первой линии обороны. Прилетели бы B-52 и все перепахали. К сожалению, у нас их нет, это удручает, но надо исходить из того, что имеем на сегодня.

Алексей Гетьман, для РБК-Украина