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Близько 60% військовослужбовців Білорусі не хоче воювати проти України, - генерал ЗСУ

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Україна, Понеділок 14 березня 2022 22:35
Близько 60% військовослужбовців Білорусі не хоче воювати проти України, - генерал ЗСУ Фото: білоруський військовий (GettyImages)
Автор: Сергій Кривонос, генерал ЗСУ

"За нашою інформацією, в білоруській армії проводилося закрите опитування. Величезна кількість військовослужбовців - 60% - абсолютно не хочуть брати участь у війні Росії проти України. Так що це питання поки застопорилося в повному обсязі. Хоча були окремі приклади, коли білоруські підрозділи використовувалися безпосередньо на Київському та Чернігівському напрямках".

Про це в коментарі РБК-Україна розповів генерал Збройних сил України Сергій Кривонос.

"Також нам відомо про відмову одного з підрозділів 5-ї бригади спеціального призначення міста Мар'їна Гірка вступати у війну. Білоруси розуміють, в яку прірву їх президент тягне державу, і абсолютно не бажають брати участь у цій братовбивчій війні, розв'язаній РФ.

І питання навіть не в боєздатності або не боєздатності їх армії. Білоруська армія буде застосовуватися на другорядних напрямках або для досягнення окремих цілей за рахунок перекидання на загрозливі напрямки. Вони можуть бути використані не тільки на київському або чернігівському напрямку. Є ще варіант, що вони можуть провести наступальні дії на територію Волинської та Рівненської областей.

Їх завдання полягає в тому, щоб розпорошити наші сили на різних напрямках. Щоб ми не змогли створити ударну контрнаступальну групу, яка могла б розгромити росіян і їх союзників. Тому вони намагаються розтягнути наші сили по всій території України. Враховуючи те, що у них потенціалу поки більше, вони на цьому грають.

Що стосується можливості нападу з боку Придністров'я, то нам слід було самим атакувати військову базу РФ після початку війни, закривши це болюче питання. Тираспольський аеродром - серйозна база для перекидання російських військ. І це може бути використано як ніж у спину Одеської та Вінницької областей.

Далі питання в нашій здатності дати адекватну відповідь. А така відповідь є. Незважаючи на обмежену кількість потрібного озброєння, день у день спалюють російську техніку, вбивають і беруть в полон російських солдатів і офіцерів".

Сергій Кривонос, для РБК-Україна.

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