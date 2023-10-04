Новое наступление на востоке и битва за Токмак. К чему еще готовится Россия

Россия перебросила дополнительную армию на восток Украины, а также возвращает наемников ЧВК "Вагнера" на фронт. И под угрозой украинского прорыва на юге намерена построить железную дорогу ближе к побережью Азовского моря.

О ситуации на Лимано-Купянском, Бахмутском и южных направлениях, а также о возможных угрозах, - в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев.

Лимано-Купянское направление

На восток Украины зашла российская 25-я армия. Она не укомплектована на 100%: где-то на 80% по личному составу и около 50% по технике и вооружению. Ее перебросили на замену изрядно потрепанных 1-й Таманской и 4-й Кантемировской дивизии после того, как наши пушкари прекрасно отработали по этим соединениям, и они критически нуждаются в восстановлении.

С другой стороны, 25-я армия зашла наступать на Лимано-Купянском направлении. Неспроста украинская разведка сообщает, что враг делает проходы в своих минных полях и подтягивает бронетехнику к линии фронта. Обычно это делается для продвижения вперед в рамках атак или контратак. Очевидно, враг наготове, и я уверен, что он будет пытаться продавить наши Силы обороны настолько, чтобы выйти к реке Оскол, взять под контроль восточную часть Купянска и в дальнейшем выстраивать рубежи по левому берегу Оскола в пределах оккупированной части Харьковской области.

Напомню, что в российском Белгороде до сих пор находится такое странное формирование как "военно-гражданская администрация Харьковской области". То есть они все еще грезят тем, что смогут переломить ситуацию и в перспективе взять под контроль весь регион. Удастся ли им это? Я делаю ставку на украинские Силы обороны. Но мы должны четко понимать, что успех нашей армии напрямую зависит от ресурсов. Если хватит на контратаки и освобождение территорий, эти процессы будут продолжаться. Если же ресурсы будут ограничены, то наши возможности будут ограничены отражением вражеских атак.

Интересный момент связан с Серебрянским лесничеством под Лиманом. Враг в последнее время не очень настаивает на продвижении в рамках штурмовых атак. Потому что туда зашли подразделения бригады Национальной гвардии "Азов", и они к ним относятся с определенным уважением, понимая, что получат такой жесткий отпор, что от них мало что останется.

Тем не менее на Лимано-Купянском направлении нет ни одного спокойного участка фронта. Видимо поэтому накануне президент Владимир Зеленский находился нам непосредственно. Враг что-то затевает, надеюсь, наша разведка знает о вражеских планах и наши войска готовы.

Бахмутское направление

После того, как наши силы взяли под контроль Клещиевку и Андреевку, они продвинулись в сторону железной дороги между Бахмутом и Горловкой. Враг пытался контратаковать, но понес серьезные потери. На нескольких участках украинская армия уже продвинулась даже восточнее железки в направлении трассы Т0513. Мы ее перережем, конечно, но это не единственная дорога, у противника останется еще много логистических потей, но step by step мы будем создавать угрожающую ситуацию для вражеских сил.

Я уверен, что Бахмут для россиян в первую очередь имеет медийное значение. Российская пропаганда сильно "перегрела" российское общества, пока 10 месяцев продолжалась их операция. Более 100 000 убитыми и ранеными. В таких условиях потерять контроль над городом недопустимо для Владимира Путина. Тем более, что наверняка в ноябре он объявит, что пойдет на новый срок, и плохие новости ему не нужны.

Президент Зеленский недавно обещал деоккупацию Бахмута, но на данный момент я не вижу предпосылок, что в ближайшее время ситуация изменится коренным образом, и мы ускорим его освобождение. Враг сосредоточил около 50 000 военных и немалое количество ресурсов. Наступая меньшими силами, мы не сможем быстро преодолеть его оборону.

Южный фронт

Нынешняя война - это война ресурсов, и та сторона имеет преимущество, которая имеет возможность вовремя и в полном объеме обеспечивать себя. Поэтому россияне объявили о строительстве железной дороги от Мелитополя до Ростова-на-Дону через Бердянск и Мариуполь.

Они понимают, что устойчивая железнодорожная логистика в зоне риска, поскольку как только Украина вплотную подойдет к Токмаку, то сможет артиллерией пресекать все попытки перемещать грузы по железной дороге из Крыма. В связи с этим им нужна еще одна ветка ближе к побережью Азовского моря.

Технически у России есть такая возможность, у нее достаточно профильных железнодорожных войск. Есть информация, что готовятся к наведению моста через реку Кальмиус, есть проект строительства автомобильной дороге на юге Донецкой области. В принципе реализуется крымская тактика. Трасса "Таврида" - это ведь точно не про то, чтобы туристы ехали на курорты, это про военную логистику в первую очередь. Чтобы в кратчайшие сроки с минимальными задержками можно было перемещать грузы между Керчью и Севастополем.

"Вагнеровцы" вряд ли вернут прежнюю боеспособность

Боевики ЧВК "Вагнера" возвращаются на восток Украины, но я не думаю, что после ликвидации главаря Евгения Пнригожина, "Вагнер" сохранился как явление.

Способны ли они действовать эффективно настолько, как при нем? Мой ответ - нет. Во-первых, не того уровня ресурсное обеспечение. Во-вторых, вряд ли преемники Пригожина и Дмитрия Уткина смогут достичь нужно организации боевой деятельности. В-третьих, ключевое преимущество "Вагнера" было в заключенных, которых они десятками тысяч бросали на "мясные штурмы".

Теперь эту опцию взяли на вооружение в российском минобороны, формируя штурмовые отряды "Шторм Z". Но будут ли они настолько эффективны, как это было в армии "Вагнера"? Думаю, нет.

Владислав Селезнев, для РБК-Украина