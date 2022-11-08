Эксперт объяснил, почему выросли потери оккупатов и что происходит на фронте

Почему потери россиян огромные

Противник сейчас пытается атаковать украинские позиции в районе Бахмута. Второе направление - это район Лимана, где наши войска, продвинувшись вперед, создают угрозу уничтожения вражеских войск на северодонецком и лисичанском направлении. Туда россияне сейчас бросают все имеющиеся у них резервы, в том числе мобилизованные, чтобы выровнять свое положение.

Причем из-за того, что у них большие потери в технике, а новые поставки, в том числе с территории Беларуси, только ожидаются, российские генералы используют тот ресурс, которого у них в изобилии - это живая сила. Благодаря частичной мобилизации у них более 80 тысяч новых "штыков" непосредственно в боевых порядках российской оккупационной армии. То есть в составе тех сил и средств, которые вовлечены в так называемую специальную военную операцию. У них есть люди - их не жалеют и бросают в бой.

Мы слышали заявление главнокомандующего Валерия Залужного о том, что, по крайней мере, втрое увеличилась интенсивность российских атак - до 80 суток. Соответственно, атакующая сторона несет безумные потери. Они в 3-5, а иногда - и в 10 раз больше, чем потери украинских военных, держащих оборону.

Еще одно направление, где россияне также несут большие потери, - это район Авдеевки. Там враг пытается атаковать наши позиции и с севера, и с юга. Боевые порядки наших войск в районе Авдеевки не позволяют противнику штурмовать этот город. Бои там продолжаются уже восемь месяцев, но российским военнослужащим не удается продавить нашу оборону.

Что происходит вокруг Херсона

Несмотря на то, что россияне постоянно пытаются показать готовность отходить с правого берега в Херсонской области, там остается 32 тысячи российских военных. К тому же, там находятся лучшие военные, которых Россия отправила для участия в войне. Это десантники, гвардейцы мотострелковых подразделений, морские пехотинцы, танкисты.

Не похоже, что эти 32 тысячи будут отступать - они готовы дать бой. Пока у них есть логистика между правым и левым берегом Днепра, идут определенные поставки военно-технической помощи для российских оккупантов, чтобы их группировка имела возможность сдерживать украинское контрнаступление.

И наше наступление на юге действительно замедлилось. Это связано с тем, что поставки военно-технической помощи Украине от наших западных партнеров плановые. А потребность в боеприпасах к артиллерийским системам, в ракетах к HIMARS сейчас вкратце возросла. Эти поставки не отвечают нашим потребностям. Ведь контрнаступление, прежде всего, предусматривает уничтожение всех вражеских центров сопротивления, их составов, мест базирования, командных пунктов, пунктов связи и управления. Поэтому сейчас нужно накопить ресурсы для того, чтобы продлить контрнаступление.

Кстати, как только наши войска будут иметь возможность держать под огневым контролем городов в районе Каховской дамбы с помощью ствольной артиллерии, дела у российских оккупантов пойдут значительно хуже. Тогда им придется быстро решать вопрос, как убегать с правого берега. Потому что все понтоны, паромы, баржи и другие временные переправы не могут обеспечить в достаточном количестве логистику для 32 тысяч войск.

Почему россияне пошли в наступление в районе Угледара

Дело в том, что снабжение Крымским мостом для россиян проблематично. Сейчас там сняли по меньшей мере четыре пролета автомобильной части, требующие ремонта и замены. Используются всего две полосы для движения легковых автомобилей. И сейчас они могут эксплуатировать только одну полосу для движения железнодорожного транспорта, что в определенной степени замедляет перевозку грузов военного назначения через мост.

Поэтому для россиян становится актуальным вопрос обеспечения войск на юге. Они начали выводить логистику через район Донецка до Волновахи и дальше в сторону Мелитополя, чтобы возить грузы по железнодорожному транспорту. Такая опция у них есть, они ее используют. Но украинские HIMARS могут долетать до этой логистической сети. Чтобы устранить эту угрозу, россияне уже несколько дней пытаются безуспешно оттеснить наши части и подразделения на выступлении в районе Угледара.

Владислав Селезнев для РБК-Украина