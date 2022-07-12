Експерт назвав наступні цілі Росії у разі захоплення Донецької області

Росіяни хотіли продовжити наступ у тому ж темпі, як це відбувалося в Луганській області. Але в них не вистачає сил і їм потрібно сформувати якісь резерви. Тому вже з'явилась інформація про те, що наступ в районі Слов'янська захлинувся. Вони знову проводять якесь перегрупування військ, але немає резерву - немає чим поповнити та підсилити війська. Це їхня головна проблема на сьогодні.

Їм треба сформувати оперативний резерв, який потім можна буде перекинути в Україну і аж тоді - нарощувати зусилля. Тобто потрібні свіжі війська. А на це потрібен час, щонайменше місяць - щоби відмобілізувати, щоб укомплектувати, провести бойове навчання і злагодження.

Слов'янськ та Бахмут - це основні напрямки, де зараз ведуться бойові дії. Росіяни намагаються навіть вести там штурмові дії. Це не той наступ, який був в районі Сєвєродонецька та Лисичанська. Їхні дії цих напрямках зараз схожі більше на розвідку боєм - вони визначають слабкі місця в нашій обороні. Але сил, щоби відновити потужний наступ і мати якийсь успіх, у них уже не вистачає. Сьогоднішній рубіж оборони в Слов'янську та Бахмуту дуже добре обладнаний, тому що в нас на це був час.

Думаю, за найбільш песимістичного сценарію - якщо вони захоплюють Донецьку область - то наступний рух буде на Дніпро і на Запоріжжя.