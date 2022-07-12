ru ua
Вт, 12 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Эксперт назвал следующие цели России в случае захвата Донецкой области

Новина українською →
Киев, Вторник 12 июля 2022 11:55
Эксперт назвал следующие цели России в случае захвата Донецкой области Фото: Россия захочет оккупировать Запорожье и Днепр в случае оккупации Донбасса (Getty Images)
Автор: Олег Жданов, военный эксперт

Россияне хотели продолжить наступление в том же темпе, как это происходило в Луганской области. Но у них не хватает сил и им нужно сформировать какие-то резервы. Поэтому уже появилась информация о том, что наступление в районе Славянска захлебнулось. Они опять проводят некое перегруппировки войск, но нет резерва - нет чем пополнить и усилить войска. Это их главная проблема на сегодня.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Им надо сформировать оперативный резерв, который потом можно будет перебросить в Украину и только тогда - наращивать усилия. То есть нужны свежие войска. А на это нужно время, по меньшей мере месяц - чтобы отмобилизовать, чтобы укомплектовать, провести боевую учебу и слаживание.

Славянск и Бахмут - это основные направления, где сейчас ведутся боевые действия. Россияне пытаются даже вести там штурмовые действия. Это не то наступление, которое было в районе Северодонецка и Лисичанска. Их действия в этих направлениях сейчас похожи больше на разведку боем - они определяют слабые места в нашей обороне. Но сил, чтобы возобновить мощное наступление и иметь какой-то успех, у них уже не хватает. Сегодняшний рубеж обороны в Славянске и Бахмуте очень хорошо оборудован, потому что у нас на это было время.

Думаю, по наиболее пессимистическому сценарию - если они захватывают Донецкую область - то следующее движение будет на Днепр и на Запорожье.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепр Запорожье Донбасс Донецкая область Война России против Украины
NEWS
Что происходит на фронте: актуальная карта боевых действий в Украине на сегодня
Что происходит на фронте: актуальная карта боевых действий в Украине на сегодня
DAILY
Турбошантаж. Как Европа начала уступать Кремлю в вопросе санкций и чем это грозит
Милан Лелич, Юрий Дощатов Турбошантаж. Как Европа начала уступать Кремлю в вопросе санкций и чем это грозит