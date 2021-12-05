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Залізо підвело: Tesla викликає на ремонт понад 20 тисяч електромобілів

Автор: Олександр Мороз

Компанія Tesla оголосила про масштабну відкликну компанію, яка торкнеться 21 599 електричних кросоверів Model Y. Перевірці та ремонту підлягають машини, зібрані в Китаї в період з 4 лютого по 30 жовтня 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Electrek.

Згідно із заявою державної адміністрації з регулювання ринку Китаю (SAMR), підрозділ Tesla Shanghai подав план відкликання 21 599 електромобілів Model Y, вироблених в країні.

Автовиробник згадав проблеми, пов'язані з міцністю передніх і задніх поворотних кулаків, заявивши, що вони, можливо, не відповідають конструктивним вимогам автовиробника.

"У деяких автомобілях, що підпадають під дію цього відкликання, міцність передніх і задніх поворотних кулаків може не відповідати проектним вимогам. Поворотний кулак може деформуватися або зламатися під час використання транспортного засобу, а тяга підвіски може випасти з поворотного кулака в умовах екстремального навантаження, що впливає на керованість транспортного засобу і збільшує ризик аварії", - йдеться в повідомленні.

Tesla Shanghai безкоштовно перевірить передні і задні поворотні кулаки у кросоверів Model Y, вироблених в зазначений період, і замінять будь-які компоненти, які не відповідають конструктивним вимогам.

Власникам Model Y радять обережно водити автомобіль і якомога швидше звернутися в сервісний центр. Крім того, Tesla повідомить їх " рекомендованим листом, електронною поштою і т.д."

Нагадаємо, що компанія Tesla відкликала заявку на отримання фінансової допомоги від Євросоюзу для заводу з виробництва акумуляторів в околицях Берліна. Потенційно автовиробник міг отримати 1,14 млрд євро.

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