Жандарми Франції їздитимуть на гібридних кросоверах Peugeot

Французька жандармерія отримає у своє розпорядження сучасні гібридні кросовери Peugeut. Правоохоронці їздитимуть на спеціально підготовлених кросоверах 3008 Hybrid.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Peugeot.

У той час як в Україні на дорогах з'явилися перші поліцейські автомобілі-фантоми для прихованого контролю швидкості, у Франції місцева жандармерія отримала першу партію спеціально підготовлених гібридних кросоверів Peugeot 3008 Hybrid.

Днями Міністерству внутрішніх справ Франції була передана партія з 395 гібридних 3008 Hybrid 225. Машини призначені для національної жандармерії Франції.

Поліцейські Peugeot 3008 Hybrid 225 пофарбовані в традиційний для жандармерії синій колір Celestial blue, а на кузові присутні написи GENDARMERIE NATIONALE. Також встановлено спеціальне поліцейське обладнання: сирени, проблискові маячки, гучномовці і т.д. переобладнання виконано компанією EGP, яка спеціалізується на кузовних доопрацюваннях автомобілів групи Stellantis.

Потужність силової установки Peugeot 3008 Hybrid 225 становить 225 к.с., а запас ходу в електричному режимі досягає 56 км. Ємність тягового акумулятора – 13,2 кВт*год. також передбачена можливість непомітного переходу з гібридного режиму в повністю електричний, що є важливою перевагою для жандармів під час патрулювання або оперативних дій.

Це вже не перший досвід співпраці поліції Франції та Peugeot. Минулого року жандарми отримали у своє розпорядження партію Peugeot 5008. Також на перший квартал 2022 року заплановані додаткові поставки автомобілів для жандармерії та поліції Франції.

Нагадавши, КрАЗ поставив для ЗСУ першу партію тягачів для транспортування танків.