Застрибнув на дві машини: Арнольд Шварценеггер на великому позашляховику потрапив у серйозне ДТП

Кінозірка і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер на бульварі Сансет в Лос-Анджелесі влаштував ДТП. Аварія сталася всього в парі кілометрів від будинку "Термінатора".
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на TMZ.
Шварценеггер перебував за кермом величезного рамного позашляховика GMC Yukon. За словами очевидців, актор виїхав на перехрестя на червоний сигнал світлофора і скоїв наїзд на Toyota Prius. В аварії також постраждав електричний Porsche Taycan. Судячи з того, що у всіх машинах, що потрапили в ДТП, спрацювали подушки безпеки, Арні рухався на досить високій швидкості.
Шварценеггер не отримав серйозних травм і від госпіталізації відмовився. А ось водійка Toyota Prius отримала відкриту травму голови, з місця аварії її забрала карета швидкої допомоги. Прес-секретар актора повідомив, що той визнає свою провину і має намір найближчим часом особисто відвідати жінку в лікарні.
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