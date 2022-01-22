Запрыгнул на две машины: Арнольд Шварценеггер на большом внедорожнике попал в серьезное ДТП

Кинозвезда и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер на бульваре Сансет в Лос-Анджелесе устроил ДТП. Авария произошла всего в паре километров от дома "Терминатора".
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на TMZ.
Шварценеггер находился за рулем огромного рамного внедорожника GMC Yukon. По словам очевидцев, актер выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на Toyota Prius. В аварии также пострадал электрический Porsche Taycan. Судя по тому, что во всех машинах, попавших в ДТП, сработали подушки безопасности, Арни двигался на достаточно высокой скорости.
Шварценеггер не получил серьезных травм и от госпитализации отказался. А вот водитель Toyota Prius получила открытую травму головы, с места аварии ее забрала карета скорой помощи. Пресс-секретарь актера сообщил, что тот признает свою вину и намерен в ближайшее время лично навестить женщину в больнице.
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