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Коли без двірника неможливий прогрес: у Таллінні роботи-кур'єри застрягли у снігових заметах

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П'ятниця 03 грудня 2021 13:42
Коли без двірника неможливий прогрес: у Таллінні роботи-кур'єри застрягли у снігових заметах
Автор: Вадим Добровольский

У Таллінні роботи-кур'єри відважно намагаються подолати снігові замети на тротуарах. Однак через свої невеликі розміри ця місія для них нездійсненна.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Facebook Галини Морозової.

Користувач Facebook Галина Морозова розмістила на своїй сторінці кумедне відео, яке демонструє безпорадність роботів-кур'єрів у Таллінні в умовах снігопаду. Мініатюрні безпілотники, що виконують доставку товарів, не можуть упоратися з тонким шаром снігу, що покриває тротуари на вулицях столиці Естонії.

У Таллінні роботи-кур'єри стартапу Starship з'явилися раніше цього року. Вони доставляють замовлення з інтернет-магазинів та місцевих кафе. Спочатку доставка здійснювалася лише у деякі райони міста, але поступово планується охопити всю столицю Естонії.

Однак, як бачимо, на шляху прогресу встала погода: на засніжених тротуарах компактні роботи з їхніми маленькими колесами стають безпорадними. Буксують і, коли закінчується заряд батареї, "вмирають".

А от якби дврники з міської комунальної служби працювали б моторніше і своєчасно прибирали би тротуари від снігу, все було б інакше...

Нагадаємо, стало відомо, наскільки в Україні збільшилася кількість електрокарів на 1 грудня. За місяць парк машин на електротязі збільшився на 845 одиниць.

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