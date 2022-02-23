Надзвичайний стан в Україні: що потрібно знати автомобілістам
Верховна рада ввечері 23 лютого збереться на позачергове засідання, на якому розглядатимуть питання введення НС по всій Україні. Розбираємося, що новий режим означає для водіїв.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто.
Надзвичайний стан передбачає такі заходи обмежень для автомобілістів:
- обмеження руху транспорту;
- огляд транспорту;
- перевірка документів;
- особливі правила в'їзду та виїзду з населених пунктів.
Але важливо розуміти, що всі ці заходи вводяться лише на окремих територіях при необхідності, і не приводяться в дію загальним указом Про введення НС на всій території України.
Мер Львова Андрій Садовий вже анонсував ряд обмежень, які будуть введені після введення НП. Так, у Львові всім громадянам потрібно завжди мати при собі документи, будь-який автомобіль може бути зупинений для перевірки документів і вмісту, а також в'їзд на територію міста й області буде контролюватися в посиленому режимі.
Мер Києва Віталій Кличко також зазначив, що може бути посилений контроль виїзду або в'їзду в столицю, також можливе обмеження руху транспорту в разі гострої потреби.
Раніше ми писали, що Володимир Зеленський оголосив про зниження ПДВ на бензин і дизель. Ці заходи введені в рамках програми "економічного патріотизму".
Також повідомлялося, що вантажівка врізалася в особняк і розчавила розкішні авто Lamborghini та Bentley. Аварія сталася у фешенебельному каліфорнійському містечку Беверлі-Хіллз.