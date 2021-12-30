Вперше у світі: у США самокерована фура проїхала 130 км без будь-якої участі людини

В американському штаті Арізона тягач без водія і без дистанційного керування вперше в світі проїхав по дорогах загального користування. На його створення компанія TuSimple витратила півтора року.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу TuSimple.

Перший у світі тест-драйв транспортного засобу без будь-якої участі людини відбувся вночі 22 грудня. Автономна вантажівка TuSimple проїхала по дорогах загального користування близько 130 кілометрів за 80 хвилин - по вулицях і шосе від Тусона (штат Арізона) до торгового центру Metro в місті Фенікс.

Вантажівка успішно долала перехрестя, з'їзди, при необхідності міняла смугу, "природним чином" взаємодіючи з іншими транспортними засобами.

Тестова поїздка була проведена в тісній кооперації з Департаментом транспорту штату Арізона і місцевими правоохоронними органами: коригувальник їхав на п'ять миль попереду, а поліція - на півмилі позаду.

"Цього року ми зосередилися на тому, щоб піддати нашу технологію ретельній перевірці в реальних умовах на дорогах загального користування", - заявив президент компанії Ченг Лу.

Заснована в 2015 році компанія TuSimple спеціалізується на розробці і випуску готових до комерційної експлуатації систем автономного водіння 4-го рівня (SAE Level 4) для машин великої вантажопідйомності. У фірми є відділення в Арізоні, Техасі, Європі та Китаї.

У компанії заявляють, що програма "Driver Out" є першим важливим кроком для розширення вантажних перевезень в автономній мережі TuSimple (AFN), що дозволяє безпечно і надійно переміщати вантажі з пункту в пункт за допомогою автономних вантажівок.

Нагадаємо, що IT-гігант Google залучив китайців з Geely для створення безпілотників. Автономне робо-таксі призначене для американського ринку.