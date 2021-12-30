ru ua
Чт, 30 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вперше у світі: у США самокерована фура проїхала 130 км без будь-якої участі людини

Новость на русском →
Четвер 30 грудня 2021 14:30
Вперше у світі: у США самокерована фура проїхала 130 км без будь-якої участі людини Автономний вантажівка TuSimple (Фото: tusimple.com)
Автор: Олександр Мороз

В американському штаті Арізона тягач без водія і без дистанційного керування вперше в світі проїхав по дорогах загального користування. На його створення компанія TuSimple витратила півтора року.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу TuSimple.

Перший у світі тест-драйв транспортного засобу без будь-якої участі людини відбувся вночі 22 грудня. Автономна вантажівка TuSimple проїхала по дорогах загального користування близько 130 кілометрів за 80 хвилин - по вулицях і шосе від Тусона (штат Арізона) до торгового центру Metro в місті Фенікс.

Вперше у світі: у США самокерована фура проїхала 130 км без будь-якої участі людини

Вантажівка успішно долала перехрестя, з'їзди, при необхідності міняла смугу, "природним чином" взаємодіючи з іншими транспортними засобами.

Тестова поїздка була проведена в тісній кооперації з Департаментом транспорту штату Арізона і місцевими правоохоронними органами: коригувальник їхав на п'ять миль попереду, а поліція - на півмилі позаду.

Вперше у світі: у США самокерована фура проїхала 130 км без будь-якої участі людини

"Цього року ми зосередилися на тому, щоб піддати нашу технологію ретельній перевірці в реальних умовах на дорогах загального користування", - заявив президент компанії Ченг Лу.

Вперше у світі: у США самокерована фура проїхала 130 км без будь-якої участі людини

Заснована в 2015 році компанія TuSimple спеціалізується на розробці і випуску готових до комерційної експлуатації систем автономного водіння 4-го рівня (SAE Level 4) для машин великої вантажопідйомності. У фірми є відділення в Арізоні, Техасі, Європі та Китаї.

Вперше у світі: у США самокерована фура проїхала 130 км без будь-якої участі людини

У компанії заявляють, що програма "Driver Out" є першим важливим кроком для розширення вантажних перевезень в автономній мережі TuSimple (AFN), що дозволяє безпечно і надійно переміщати вантажі з пункту в пункт за допомогою автономних вантажівок.

Нагадаємо, що IT-гігант Google залучив китайців з Geely для створення безпілотників. Автономне робо-таксі призначене для американського ринку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок
Точки зору
Олег Назаренко
Від перекупів до комісійної торгівлі: як розвиватиметься в Україні ринок вживаних автомобілів
Олег Назаренко
генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів та дилерів
Марина Китіна
Електромобілів більше – зарядок менше: що відбувається в Україні із зарядною інфраструктурою
Марина Китіна
експерт транспортних інновацій
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору