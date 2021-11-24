Volkswagen поступився китайцям: компанію потіснили в рейтингу найдорожчих брендів

Один з китайських лідерів з виробництва електромобілів – компанія BYD – випередив Volkswagen і посів третє місце в списку найбільш "дорогих" автовиробників у світі. Це сталося всього через кілька днів після того, як німецька компанія повернула собі третю сходинку в рейтингу, обігнавши Rivian.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на YiCai Global.

Подорожчання акцій BYD на шеньчженській біржі збільшило ринкову капіталізацію компанії до 141,86 мільярда доларів США. Таким чином на сьогоднішній день китайський автовиробник на 22 мільярди доларів дорожче, ніж Volkswagen.

Цього року у BYD спостерігався сплеск продажів, особливо це стосується електромобілів. Тільки за жовтень 2021 року компанія на внутрішньому ринку продала 80 тисяч електрокарів. За перші 10 місяців продажі марки перевищили 538 тисяч одиниць штук, що майже на 73 відсотки більше, ніж за той же період минулого року.

BYD також займається виробництвом автозапчастин, і, за даними південнокорейської консалтингової компанії SNE Research, у вересні цього року вона посіла четверте місце в світі серед виробників автомобільних акумуляторів, зайнявши 9 відсотків ринку.

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