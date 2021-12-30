Для систем залпового вогню: до України прибули восьмиколісні броньовані шасі Tatra

На Шепетівський ремонтний завод прибули 16 чеських повнопривідних шасі Tatra з броньованими кабінами. Вони стануть платформою для РСЗВ "Буревій", яка в українській армії приходить на зміну "Ураганам".
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Defense Express.
Шасі Tatra 815-7 розраховані на вантажопідйомність 24,5 тонни. Машини оснащені дворядними броньованими кабінами, в яких поміститься розрахунок пускової установки. Армійські вантажівки оснащені турбодизелем потужністю 480 к.с. і максимальним крутним моментом 2100 Нм в поєднанні з автоматичною коробкою передач Allison. Остання має корисну функцію буксирування, яка дозволяє витягувати застряглу, або пошкоджену машину.
На цих шасі буде встановлено РСЗВ "Буревій". Ця нова реактивна система залпового вогню калібру 220 мм розроблена Центральним НДІ озброєння та військової техніки ЗСУ на заміну "Ураганам".
Нагадаємо, що Chevrolet запускає виробництво нового бюджетного кросовера в Узбекистані. Наприкінці грудня перша пілотна партія паркетників вже зійшла з конвеєра.