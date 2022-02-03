Чи подорожчає бензин в Україні через заборону транзиту через Білорусь

Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн спрогнозував, як буде поводитися український паливний ринок у зв'язку із забороною транзиту литовського бензину і дизеля через Білорусь.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Facebook Сергія Куюна.

За підсумками 2021 року з Литви в Україну було імпортовано 9,5% бензину і ДП, а також близько 15% авіакеросину від річного обсягу споживання українським ринком. Для України головним негативним фактором заборони транзиту литовського палива через територію Білорусі стане втрата стабільного джерела постачання. Україна близько 20 років купувала Литовський бензин і дизпаливо.

Замістити Литовський бензин і дизель зможуть нафтопродукти з Росії та Білорусі. Але залежність нашої країни від цих двох країн-експортерів тільки по дизпаливу додатково зросте з 70% до 75%. Білорусь з радістю надасть Україні свої профіцитні запаси палива. Після введення європейськими країнами санкцій наша країна фактично залишилася єдиним імпортером білоруських нафтопродуктів.

Сергій Куюн також підкреслив: "Що стосується динаміки цін на нафтопродукти, то можливе коливання гуртових цін. Але на роздрібні ціни ситуація, що склалася, істотно вплинути не повинна. Механізм ціноутворення базується на світових, а не внутрішніх котируваннях вартості палива".

На думку експерта, держава повинна в оперативному порядку зайнятися диверсифікацією системи нафтопродуктозабезпечення. Для цього потрібно стимулювати внутрішнє виробництво, шукати нові канали морського імпорту нафтопродуктів, а також розширювати постачання бензину з Польщі наземним транспортом.

Нагадаємо, що Білорусь вводить заборону на залізничний транзит нафтопродуктів з Литви. Це призведе до подорожчання деяких марок палива.

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