Родич Land Cruiser 300: Toyota Sequoia нового покоління офіційно представлена

У США офіційно представлено повнорозмірний позашляховик Toyota Sequoia третього покоління. Новинка поріднилася з Land Cruiser 300 і запропонована тільки в гібридній версії.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Toyota.

Новий позашляховик Toyota Sequoia 2023 - це як і раніше рамний автомобіль. У довжину новинка перевищує 5,2 м, а салон має три ряди сидінь з сімома або вісьмома місцями.

Дизайн багато в чому перегукується з пікапом Tundra, а по техніці - широка уніфікація з повнорозмірним позашляховиком Land Cruiser 300. Серед іншого це означає, що нова Sequoia слідом за тундрою і "трьохсоткою" позбулася моторів V8 - тепер під капотом тільки V6.

При цьому машина нового покоління дебютувала тільки в гібридній версії. Силова установка i-Force Max складається з 3,4-літрового бензинового двигуна та електромотора, який встановлений перед десятиступінчастим "автоматом". Сумарна віддача - 443 к.с. і 790 Нм.

Електромотор не тільки допомагає на розгоні, але і дозволяє їхати з вимкненим ДВС. Правда, в електричному режимі швидкість обмежена на позначці 29 км/ч.тягова батарея (її ємність компанія не оприлюднила) встановлена під підлогою багажника. У режимі буксирування причепа ДВС не відключається, при цьому в порівнянні з попередньою Секвоєю маса самого причепа може бути на 22% більше (4 тонни).

У салоні - віртуальна панель приладів з діагоналлю 12,3 дюйма і медіасистема з 8-дюймовим дисплеєм. У розкішних версіях діагональ приладової панелі збільшується до 14 дюймів, з'являється 10-дюймовий проекційний екран.

Sequoia 2023 зберегла можливість вибору заднього або повного приводу, але сама Трансмісія стала простіше. Раніше це був постійний повний привід з міжосьовим диференціалом, а тепер - жорстко підключається передня вісь з демультиплікатором.

Toyota Sequoia TRD Pro

Крім базової версії запропоновані спортивні та позашляхові виконання TRD. Наприклад, у Sequoia TRD Sport - змінений дизайн, більш жорстка підвіска і 20-дюймові колеса. Пакет TRD Off-Road - це переналаштована система Multi-Terrain Select з позашляховими режимами, блокується задній диференціал і колеса діаметром 18 дюймів. А Sequoia TRD Pro має збільшений дорожній просвіт, позашляхові амортизатори та шини, додатковий захист днища.

Toyota Sequoia Capstone

Найрозкішніша Sequoia 2023 в комплектації Capstone має салон підвищеної комфортності. Тут обробка деревом, більше хрому в декорі, двошарові передні скла. Висувні підніжки забезпечені електроприводом, а колеса мають діаметр 22 дюйма.

Продажі Toyota Sequoia нового покоління стартують вже влітку. Однак до нас новинка не доїде: позашляховик буде офіційно продаватися тільки в Північній Америці. Але, думається, "сірі" дилери обов'язково почнуть поставки новинки при наявності попиту.

Нагадавши, Mercedes вивів на випробування оновлений позашляховика G-Class.