Зривають всі терміни: з Apple масово звільняються автомобільні інженери

Вважається, що Apple не покладаючи рук трудиться над створенням Apple Car. Ймовірно розробка нового для компанії продукту затягнеться - висококласні інженери почали масово звільнятися.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autoevolution.

У 2021 році більше десяти автомобільних інженерів, які працювали на керівних посадах в Apple, покинули компанію. Першим гучним звільненням з команди перспективного Apple Car в 2022 році став відхід Джо Басса. Він був провідним менеджером інженерних програм з автономних систем в компанії.

Басс перейшов до Meta в якості директора з управління технічної програми розробки технології змішаної реальності. Звичайно, Apple ніяк не прокоментувала відхід менеджера. Цікаво, що розробка Apple Car ніколи публічно не підтверджувалася спікерами «яблучної» компанії.

Спочатку очікувалося, що самостійний електромобіль від Apple ми побачимо у 2023 році. Тепер же терміни зсуваються, і чекати нового продукту від компанії варто не раніше 2025 року. Технологічний гігант з Купертіно обговорює з потенційними партнерами ряд угод про постачання вузлів і комплектуючих. Батареї для майбутньої машини повинна виробляти компанія LG. Більш того, LG, Apple і Magna стануть сторонами тристоронньої угоди щодо спільного серійного випуску нових електромобілів.

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