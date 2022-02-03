Україна сильно допомогла: бюджетній кросовер Duster святкує гучний ювілей

Компанія Renault продала понад 2 мільйонів екземплярів кросовера Duster з моменту появи моделі у 2010 році. Автомобіль і в Україні користується великою популярністю.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.

Duster виробляється на заводі в Пітешті в Румунії. Підприємство щодня випускає близько 1000 кросоверів. Фактично кожні 63 секунди з конвеєра сходить новий "Дастер". Бюджетні повнопривідники продаються в 60 країнах світу - де під маркою Dacia, а де, як в Україні, під маркою Renault.

Dacia Duster першого покоління був представлений у 2010 році, друга генерація вийшла у світ сімома роками пізніше, у 2017-му.в Європі Duster продається з бензиновими турбомоторами об'ємом 1,0 і 1,3 літра, а також турбодизелем об'ємом 1,5 літра. В Україні модель доступна з 1,6-літровим атмосферним бензиновим двигуном, а також дизелем. Залежно від побажань автомобілістів, кросовер може бути передньо-, або повнопривідним.

За свою 12-річну історію популярний кросовер брав участь в Rallye Aïcha des Gazelles в Марокко, підіймався на пагорб Пайкс-Пік, також підкорював Andros Trophy. Українські споживачі за 12 років придбали понад 35 тис.кросоверів Renault Duster, ще кілька тисяч машин з пробігом було імпортовано з Європи під ім'ям Dacia.

Нагадаємо, що у січні продажі нових автомобілів в Україні обвалилися у два рази. Початок року ознаменувався зміною лідерів.

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