ru ua
Чт, 03 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна сильно допомогла: бюджетній кросовер Duster святкує гучний ювілей

Новость на русском →
Четвер 03 лютого 2022 13:10
Україна сильно допомогла: бюджетній кросовер Duster святкує гучний ювілей Renault Duster (Фото: media.dacia.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Renault продала понад 2 мільйонів екземплярів кросовера Duster з моменту появи моделі у 2010 році. Автомобіль і в Україні користується великою популярністю.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.

Duster виробляється на заводі в Пітешті в Румунії. Підприємство щодня випускає близько 1000 кросоверів. Фактично кожні 63 секунди з конвеєра сходить новий "Дастер". Бюджетні повнопривідники продаються в 60 країнах світу - де під маркою Dacia, а де, як в Україні, під маркою Renault.

Україна сильно допомогла: бюджетній кросовер Duster святкує гучний ювілейDacia Duster першого покоління був представлений у 2010 році, друга генерація вийшла у світ сімома роками пізніше, у 2017-му.в Європі Duster продається з бензиновими турбомоторами об'ємом 1,0 і 1,3 літра, а також турбодизелем об'ємом 1,5 літра. В Україні модель доступна з 1,6-літровим атмосферним бензиновим двигуном, а також дизелем. Залежно від побажань автомобілістів, кросовер може бути передньо-, або повнопривідним.

За свою 12-річну історію популярний кросовер брав участь в Rallye Aïcha des Gazelles в Марокко, підіймався на пагорб Пайкс-Пік, також підкорював Andros Trophy. Українські споживачі за 12 років придбали понад 35 тис.кросоверів Renault Duster, ще кілька тисяч машин з пробігом було імпортовано з Європи під ім'ям Dacia.

Нагадаємо, що у січні продажі нових автомобілів в Україні обвалилися у два рази. Початок року ознаменувався зміною лідерів.

Раніше ми повідомляли, що Lexus повністю показав дизайн свого першого справжнього електромобіля. Прем'єра новинки запланована на весну цього року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок
Точки зору
Олег Назаренко
Від перекупів до комісійної торгівлі: як розвиватиметься в Україні ринок вживаних автомобілів
Олег Назаренко
генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів та дилерів
Марина Китіна
Електромобілів більше – зарядок менше: що відбувається в Україні із зарядною інфраструктурою
Марина Китіна
експерт транспортних інновацій
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору