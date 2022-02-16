Skoda показала найшвидшу Fabia

Нова Skoda Fabia отримала спортивне виконання Monte Carlo. Версія з відсиланням до ралійного минулого моделі повинна стати заміною "гарячому" хетчбека vRS, появи якого чекати не варто.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.

Skoda Fabia Monte Carlo пропонує на вибір два двигуни: 1,0-літровий бензиновий турбомотор потужністю 108 к.с., або ж 1,5-літровий бензиновий двигун з турбонаддувом потужністю 150 к.с.

З літровим мотором чеський хетчбек розганяється від 0 до 100 км/год за 9,9 секунди, у випадку з 150-сильним двигуном машині на такий спринт потрібно всього 8,0 секунд.

Обидва двигуни пов'язані з семиступеневою роботизованою коробкою передач, але для початкового мотора також доступна і шестиступенева "механіка". Fabia Monte Carlo зі 150-сильним двигуном є найпотужнішою версією чеського хетчбека з часів появи у 2010 році 177-сильної Fabia vRS.

Зовні версію Fabia Monte Carlo можна відрізнити за чорною решіткою радіатора і новим переднім бампером. Задній дифузор, бічні спідниці та рамки вікон пофарбовані в чорний колір, на передніх крилах красується шильдик Monte Carlo. Спеціальне видання Monte Carlo також оснащується 17-дюймовими колесами, а у якості опції доступні 18-дюймові колісні диски.

Вперше Skoda представила спецверсію "Монте-Карло" 11 років тому на Fabia другого покоління. Чеський автовиробник ціни на новинку поки тримає в секреті. Але вже точно відомо, що перші товарні машини відправляться до офіційних дилерів в кінці травня 2022 року.

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