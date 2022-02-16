Skoda показала найшвидшу Fabia

Нова Skoda Fabia отримала спортивне виконання Monte Carlo. Версія з відсиланням до ралійного минулого моделі повинна стати заміною "гарячому" хетчбека vRS, появи якого чекати не варто.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.
Skoda Fabia Monte Carlo пропонує на вибір два двигуни: 1,0-літровий бензиновий турбомотор потужністю 108 к.с., або ж 1,5-літровий бензиновий двигун з турбонаддувом потужністю 150 к.с.
З літровим мотором чеський хетчбек розганяється від 0 до 100 км/год за 9,9 секунди, у випадку з 150-сильним двигуном машині на такий спринт потрібно всього 8,0 секунд.
Вперше Skoda представила спецверсію "Монте-Карло" 11 років тому на Fabia другого покоління. Чеський автовиробник ціни на новинку поки тримає в секреті. Але вже точно відомо, що перші товарні машини відправляться до офіційних дилерів в кінці травня 2022 року.
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