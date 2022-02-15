Made in Ukraine: Mercedes зняв фільм з Гелендвагенами і вампірами

Mercedes-Benz G-класу і співачка Rimon в ролі вампіра (Фото: Mercedes)

Компанія Mercedes-Benz до Дня святого Валентина випустила рекламний відеоролик, в якому ролі вампіра знялася Амстердамська R&B-співачка Rimon. Знімання кліпу проходило в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на YouTube-канал Mercedes.

8-хвилинний міні-фільм з вампірами та позашляховиками отримав назву Immortal Love x G-Class (Безсмертна любов) - таке собі потойбічне прочитання історії Ромео і Джульєтти.

У відео знято кілька десятків десяток Mercedes G-Class різних моделей і років випуску. Адже слоганом моделі є фраза Stronger than time (Сильніше часу).

У центрі сюжету - історія кохання молодого хлопця і 463-річної дівчини-вампіра (натяк на кузов Гелендвагена W463). Правда, зі щасливим кінцем: у фіналі два головних героях з'єднуються, попри ворожість оточення.

Цікаво, що знімався фільм в Україні - на відео впізнаються Дарницький міст у Києві та Дружбівський кар'єр у Житомирській області.

Нагадаємо, що Mercedes-Benz опублікував перші подробиці про eSprinter наступного покоління. Зображений на знімках фургон проходить випробування на півночі Швеції.