Силові бампери і кенгурятники: Toyota Land Cruiser 300 підготували до справжнього бездоріжжя

Всі покоління Toyota Land Cruiser користуються стабільним попитом в Австралії. Місцеве тюнінг-ательє TJM представило пакет позашляхових оновлень для нового покоління-моделі Land Cruiser 300.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Carscoops.

Японський позашляховик отримав металеві силові бампери з вбудованою зминаємою зоною, яка дозволяє функціонувати датчикам подушок безпеки і системи запобігання зіткнень в стандартному режимі. Спереду також розташувалася лебідка, розрахована на зусилля до 8000 кг. Алюмінієві пластини на днищі кузова покликані захистити коробку передач, картери двигуна і мостів від пнів і каменів.

Багажник на даху забезпечили світлодіодною люстрою дальнього світла, а також необхідним спорядженням. Завдяки новим амортизаторам, зміненій геометрії важелів і шинам більшого зовнішнього діаметра позашляховик додав в дорожньому просвіті.

Цікаво, що тюнери з TJM допрацьовують Land Cruiser 300 виключно з 3,3-літровим турбодизелем V6 потужністю 309 к.с. Крутний момент передається на всі чотири колеса через 10-ступінчасту автоматичну коробку передач.

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