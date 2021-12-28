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З'їздив за подарунками: 82-річний іспанець на суперкарі Ferrari протаранив торговий центр

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Вівторок 28 грудня 2021 15:51
З'їздив за подарунками: 82-річний іспанець на суперкарі Ferrari протаранив торговий центр Аварія Ferrari 512 TR в Андоррі (Фото: diariandorra.ad)
Автор: Вадим Добровольский

В Андоррі (Іспанія) на католицьке Різдво сталося незвичайна ДТП. Під час святкового шопінгу суперкар Ferrari 512 TR влетів у вітрину торгового центру.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Diari D`Andorra.

За кермом перебував 82-річний іспанець, який відправився за подарунками до свята. Однак в якийсь момент прямо посеред вулиці чоловік не впорався з керуванням потужним (422 к.с.) автомобілем. Некерований суперкар зніс огорожу, підскочив на бордюрі та носом врізався в скляну вітрину.

Аварія вийшла видовищною. Машина наполовину в'їхала в приміщення магазину - назовні залишилася лише задня частина. При цьому крім водія постраждали його 59-річна пасажирка і 44-літній працівник магазину. Однак все закінчилося добре: всі постраждалі відбулися легкими травмами та були виписані з лікарні в той же день.

Як повідомляє місцева преса, причиною аварії стало перевищення швидкості.

Ferrari 512 TR дебютував в 1991 році та оснащувався 12-циліндровим мотором об'ємом 4,9 л. Задньопривідна машина комплектувалася 5-ступінчастою механічною коробкою передач. Всього було випущено трохи більш як 2200 автомобілів цієї моделі.

Нагадаємо, у Великій Британії продають 27-річну Lancia Delta за неймовірні 300 тисяч доларів. Настільки висока ціна пояснюється приналежністю до лімітованої версії Integrale Evo II Edizione Finale та малим пробігом.

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