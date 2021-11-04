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На 30% потужніше: спливли секретні документи Tesla про новий кросовер Model X 2022 року

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Четвер 04 листопада 2021 15:07
На 30% потужніше: спливли секретні документи Tesla про новий кросовер Model X 2022 року Флагманський позашляховик Tesla Model X (Фото: Tesla)
Автор: Олександр Мороз

Завдяки передчасному витоку конфіденційної інформації стали відомі сенсаційні подробиці щодо оновленого електричного кросовера Tesla Model X.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarBuzz.

На тлі популярності і вибухових продажів бюджетних седанів Model 3 і паркетників Model Y, цей серйозний позашляховик опинився в тіні. А даремно…

На 30% потужніше: спливли секретні документи Tesla про новий кросовер Model X 2022 року

Секретний документ Tesla, оприлюднення якого поки не передбачалося, розкриває цікаві деталі щодо оновлень кросовера Model X в "довгограючій" версії Long Range.

На 30% потужніше: спливли секретні документи Tesla про новий кросовер Model X 2022 року

Так, рейстайлінговий Tesla Model X Long Range 2022 року більш ніж на 30 відсотків могутніше попередника. Якщо раніше передній/задній електромотори видавали 241 і 253 кінських сил відповідно, то тепер ці цифри складають 326 і 333 сил.

На 30% потужніше: спливли секретні документи Tesla про новий кросовер Model X 2022 року

Збільшення потужності - не єдине поліпшення, оскільки батарея у свіжій версії Long Range важить на 14% менше. Це означає збільшення питомої енергії акумуляторного блоку на 13% і зниження маси спорядженого автомобіля на 4%. Якщо раніше електричний позашляховик важив 2466 кг, то тепер цей показник впав на сотню кілограмів.

Документація з топ-модифікації X Plaid ще не доступна, але, згідно з веб-сайтом Tesla, ця тримоторна модель буде розганятися до 100 км/год всього за 2,5 секунди.

На 30% потужніше: спливли секретні документи Tesla про новий кросовер Model X 2022 року

Чим ще нас порадує оновлений флагманський позашляховик Tesla, стане відомо після оприлюднення автовиробником всієї технічної інформації.

Нагадаємо, що Tesla випустила новий домашній зарядний пристрій, який буде працювати з усіма електромобілями, що продаються в Північній Америці. Це перший випадок, коли Каліфорнійський автовиробник пропонує зарядний пристрій без свого патентованого роз'єму, який використовується в Tesla.

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