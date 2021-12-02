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Озеро надії: знайдено унікальне "сховище" рекордних запасів літію для акумуляторних батарей

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Четвер 02 грудня 2021 10:16
Озеро надії: знайдено унікальне "сховище" рекордних запасів літію для акумуляторних батарей Фото: озеро Салтон-Сі (autonews.com)
Автор: Константин Широкун

Каліфорнія може стати головним центром у Північній Америці з видобутку та виробництва літію для електромобілів. Незвідані раніше запаси літію виявлені в озері Солтон-Сі.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Auto News.

Озеро площею 88 квадратних кілометрів сформувалося після розливу річки Колорадо в 1905 році і є сховищем величезних геотермальних покладів літію. За даними Міністерства енергетики США, це озеро може "віддавати" близько 600 тисяч тонн літію на рік, що більше, ніж в даний час потрібно США. Стартап Controlled Thermal Resources зголосився налагодити видобуток літію в диво-озері.

Американські чиновники знали про поклади літію в озері досить давно, але, за словами виконавчого директора Controlled Thermal Resources Рода Колуелла, досі видобуток літію був економічно недоцільним.

Озеро надії: знайдено унікальне &quot;сховище&quot; рекордних запасів літію для акумуляторних батарейЛітій в Солтон-Сі знаходиться в підвішеному стані в дуже гарячій рідині, і його легше добути, ніж при традиційній видобутку. У цьому районі вже працюють одинадцять геотермальних електростанцій, які беруть літій з землі при витяганні розсолу для виробництва пари. Потім літій повертається в землю.

Зараз будується новий об'єкт, який об'єднає геотермальну електростанцію і окрему ділянку видобутку літію. Controlled Thermal Resources заявляє, що зможе витягувати 300 000 тонн літію на рік, як тільки об'єкт буде повністю введений в експлуатацію.

На сьогодні General Motors вже інвестувала в Controlled Thermal Resources і співпрацює зі стартапом, щоб отримати літій з Каліфорнії. Літій для акумуляторів з озера почнуть виробляти в 2024 році. Велика частина літію, що використовується в даний час в автомобільній промисловості, надходить з Австралії, Китаю, Болівії, Чилі та Аргентини.

Нагадаємо, що китайський бренд Geely повертається в Україну з двома моделями. На перших порах покупцям запропонують дві моделі і обидві-кросовери.

Раніше стало відомо, що Показані самі незвичайні зарядні станції для електромобілів. Американський художник Майкл Янцен представив кілька незвичайних концепцій.

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