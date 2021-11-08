Анонсовано Volkswagen ID.2: що відомо про електромобіль за 20 тисяч євро

Незабаром у гамі електромобілів VW з'явиться бюджетний крос-хетчбек ID.2. Попередньо стартова ціна новинки складе всього 20 тисяч євро.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarScoops.

Електричний паркетник Volkswagen ID.2 був анонсований у вигляді повністю робочого прототипу під назвою ID.Life на автошоу в Мюнхені у вересні цього року. Хоча прем'єра серійного ID.2 запланована на кінець 2025 року, показаний концепт дає цілком реальне уявлення про дизайн і основні особливості моделі.

По-перше, новинка знайде власну ідентичність, а не стане зменшеною копією більшого ID.3. По-друге, цей електромобіль буде міським кросовером B-класу. Швидше за все, серійна модель, отримає звичайні дверні ручки і дзеркала і позбудеться з'йомного даху концепту.

У найближчому майбутньому звичайні автомобілі з ДВС будуть дорожчати у зв'язку зі строгими нормами шкідливих викидів, в той час як електрокари, навпаки, будуть дешевшати синхронно з падінням ціна на акумуляторні батареї.

Саме на цей сценарій для самого маленького члена сімейства ID робить ставку Volkswagen. Судячи з концепту, ID.2 матиме габарити, порівнянні з VW T-Cross: 4091х1845х1599 міліметрів при довжині колісної бази 2,65 метра.

Враховуючи, що німці збираються бити конкурентів нижчою ціною, ніякого 34-дюймового проекційного екрану на лобовому склі у серійного Volkswagen ID.2 не буде. Більш того, в початкових комплектаціях в ролі тачскріна інформаційно-розважальної системи виступить смартфон водія.

Для більшої економії тягова батарея матиме кілька варіантів ємності. У 234-сильному прототипі ID.Life встановлена батарея на 57 кВт∙год, що забезпечує запас ходу в 400 кілометрів.

Зате оголошена Стартова ціна в розмірі 20 000 євро зробить VW ID.2 значно дешевшим в порівнянні з доступними в даний час електромобілями B-сегмента – такими, як Peugeot e-208, Opel Corsa-e, Honda e і MINI Cooper SE.

На конвеєр найменший кросовер сімейства ID відправитися в кінці 2025 року. Зібрати новинку, швидше за все, будуть разом з спорідненими моделями на заводі в Іспанії.

Нагадаємо, що Volkswagen представив купеподібний електричний кросовер ID.5. Причому відразу в двох виконаннях: стандартному і"зарядженому".