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Примус до електрифікації: голова Stellantis проти різкого переходу на електромобілі

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Четвер 20 січня 2022 17:11
Примус до електрифікації: голова Stellantis проти різкого переходу на електромобілі Виконавчий директор Stellantis Карлос Таварес (Фото: Stellantis)
Автор: Олександр Мороз

На зустрічі з європейською пресою глава Stellantis Карлос Таварес попередив, що заборона в Європі двигунів внутрішнього згоряння спричинить безліч соціально-економічних негативних наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Automotive News Europe.

Як відомо, Європейський союз збирається заборонити продаж автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння до 2035 року, але на думку Тавареса примус автовиробників до переходу на повністю електричні автомобілі - не найкращий спосіб боротьби зі зміною клімату.

Примус до електрифікації: голова Stellantis проти різкого переходу на електромобілі

"Очевидно, що електрифікація - це технологія, обрана політиками, а не промисловістю", - зазначив Таварес. "Враховуючи поточний європейський енергетичний баланс, електромобілю необхідно проїхати 70 тис. кілометрів, щоб компенсувати вуглецевий слід від виробництва батареї та лише потім почати наздоганяти гібридне авто, яке коштує вдвічі менше".

Таварес також додав, що прискорений перехід на повністю електричні моделі "створює серйозний соціальний ризик", але він зробить все можливе, щоб уникнути закриття будь-яких заводів концерну в Європі.

Примус до електрифікації: голова Stellantis проти різкого переходу на електромобілі

З іншого боку виходу у автовиробників немає, і минулого літа Stellantis оголосив, що протягом найближчих двох років представить понад два десятки гібридних і електричних моделей. Також було підтверджено, що до 2027 року повністю електричним стане бренд Alfa Romeo, а марка Opel/Vauxhall - до 2028-го.

Раніше проти примусового переходу електромобілі висловився глава Toyota. Акіо Тойода заявив, що це може стати катастрофою для економіки Японії.

Тим часом Jeep вже зараз повністю переходить в Європі на електрифіковані автомобілі. Загальні інвестиції Stellantis в електромобільну стратегію складуть близько 30 млрд євро.

Нагадаємо, що глава Peugeot Лінда Джексон заявила, що французька марка, що входить в концерн Stellantis, не продаватиме автомобілі з ДВС в Європі після 2030 року. Правда, продовжить випускати їх для інших ринків.

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