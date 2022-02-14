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Де у світі продається найбільше електромобілів та плагін-гібридів: підсумки 2021 року

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Понеділок 14 лютого 2022 09:54
Де у світі продається найбільше електромобілів та плагін-гібридів: підсумки 2021 року Електромобілі на зарядці (Фото: flickr.com)
Автор: Олександр Мороз

Міжнародне енергетичне агентство IEA підбило підсумки продажів електрифікованих автомобілів за 2021 рік. А заодно поділилося прогнозами на майбутнє.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на видання агентство IEA

Так, світові продажі електрокарів і підключаються гібридів виросли за минулий рік більш ніж удвічі - з 3,1 млн до 6,6 млн машин. Відповідно і їх частка в загальному обсязі продажів збільшилася з 4,1% у 2020 році до 8,6% у 2021-му.

Світові продажі електромобілів і підзаряджаються гібридів у 2010-2021 роках

Де у світі продається найбільше електромобілів та плагін-гібридів: підсумки 2021 року

Прогрес очевидний - за останні 10 років світовий ринок електрифікованих машин виріс більш ніж в 50 разів і на сьогодні по дорогах їздить близько 16 мільйонів електромобілів і підзаряджаються гібридів, сумарно споживають 30 ТВт∙год електроенергії в рік.

Лідером продажів є Китай, на ринку якого у 2021 році було реалізовано 3,4 млн електрифікованих автомобілів (20% в загальному обсязі продажів) – більше, ніж у всьому іншому світі. З них на частку чистих електрокарів припало 2,34 млн штук.

Де у світі продається найбільше електромобілів та плагін-гібридів: підсумки 2021 року

Найпопулярніший електрокар в Китаї Wuling Mini EV розійшовся минулого року тиражем (470 тисяч штук).

Другий за обсягом ринком електромобілів і підзаряджаються гібридів стала Європа - продано 2,3 млн машин, на 70%. і частка ринку 17%. Хоча на чисті електромобілі припадає тільки половина цього обсягу.

Проте в грудні частка "розеткових" машин вже досягла 21% і вперше стала більше, ніж у дизельних автомобілів. У Норвегії частка електрифікованих моделей минулого року склала 72%, у Швеції — 45%, у Нідерландах — 30%, у Німеччині — 25%, а у Франції та Великобританії — по 15%.

У США минулого року було продано близько 700 тисяч електрифікованих автомобілів, з них - 450 тисяч електрокарів. У всіх інших регіонах світу у 2021-му було продано всього лише близько 300 тисяч штук.

Топ-5 світових продажів електромобілів у 2021 році (тис. шт.)

Де у світі продається найбільше електромобілів та плагін-гібридів: підсумки 2021 року

Експерти IEA пророкують, що зростання продажів електрифікованих автомобілів скоро сповільниться - через різке подорожчання сировини та зростання цін на самі машини.

Нагадаємо, що в Україну для сертифікації прибув найкомпактніший електромобіль Citroen-мікрокара Ami. В Європі модель вже продається серійно відразу в декількох версіях, в тому числі та у варіанті компактного розвізного фургончика.

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