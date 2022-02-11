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Проти снігу та льоду: завод "Антонов" придбав спецтехніку для обслуговування аеродромів

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П'ятниця 11 лютого 2022 15:17
Проти снігу та льоду: завод "Антонов" придбав спецтехніку для обслуговування аеродромів МАЗ-6312 (Фото: bshm.com.ua)
Автор: Константин Широкун

Державне підприємство "Антонов" придбало для своїх потреб дві універсальні машини, головне завдання яких – прибирання злітних смуг від снігу, льоду та інших опадів. Вантажівки МАЗ-6312 оснащені обладнанням українського виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Будшляхмаш.

ДП "Антонов" купив дві машини моделі МДКЗ-16 від компанії "Будшляхмаш". В основі машин лежить тривісне шасі МАЗ - 6312 колісної формули 6х4. На вантажному автомобілі встановлений 9,0-кубовий бункер з піскорозкидачем, що забезпечує ширину робочої зони від 3 до 12 м. Щільність посипання при цьому може варіюватися від 0,01 до 0,4 кг на кв. м. За допомогою відвалу можна прибирати сніг, прокладаючи коридор у 2,7-3,0 м.

Проти снігу та льоду: завод &quot;Антонов&quot; придбав спецтехніку для обслуговування аеродромівЦікаво, що в літній час бункер знімається і на його місце встановлюється цистерна для води місткістю 12 тисяч літрів. У такому виконанні ширина робочої зони поливання досягає 20 м, а підметка за допомогою центральної щітки – 2,5 м. Повідомляється, що машина буде обслуговувати переважно злітну смугу. Але її також можна буде побачити при збиранні внутрішніх проїздів на території заводу.

Проти снігу та льоду: завод &quot;Антонов&quot; придбав спецтехніку для обслуговування аеродромівРаніше ми писали, що на українських дорогах з'являться нові світлофори. Стало відомо, що вони будуть регулювати.

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